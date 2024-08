Какво да правим в Пловдив (02.08–08.08)

02 август

Уикенд в Пловдив

Веднъж годишно и само през този уикенд имате възможност да се потопите в магията на най-стария жив град в Европа и един от най-старите в света, като се възползвате от множество атрактивни оферти и отстъпки.

КАК ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В УИКЕНД В ПЛОВДИВ И ДА ПОЛУЧИТЕ ОТСТЪПКИТЕ

За да се възползвате от всички отстъпки трябва да се сдобиете с „Уикенд в Пловдив гривна“. Тя ще бъде Вашият билет до партньорските обекти и получаване на всички отстъпки в тях.

ГРИВНИТЕ

Гривни може да закупите предварително от офиса на сдружение „Съвет по туризъм – Пловдив“. По време на фестивала на 2, 3 и 4 август гривни ще откриете на презентационните щандове на фестивал “Уикенд в Пловдив” на пл. Централен, до Централна Поща, „Античен форум Север“ /алеята свързваща Главната улица с Епископската базилика на Филипопол/. Наши сътрудници ще Ви очакват в петък от 16:00 до 24:00 часа, събота от 09:00 до 24:00 и неделя от 9:00 до 11:00 ч.

Най-специалната изненада на събитието, е че с всяка закупена гривна всеки посетител ще получи и подарък стъклена винена чаша за професионална дегустация, която ще Ви е необходима за посещение на второто издание на

„ВИНЕНИ НОЩИ ВЪВ ФИЛИПОПОЛИС”

Знаете ли, че Пловдив е обявен за най-добрата винена дестинация за 2022 г? Гривната ще Ви даде безплатен вход и право на дегустация на българско вино във второто издание на „Винени нощи във Филипополис“. Ще Ви очаква селекция от подбрани винопроизводители, които ще презентират пред Вас техните пивки вина. Събитието ще се проведе сред античната обстановка на „Форум Север“ – алеята, която свързва „Главната улица“ с „Епископската Базилика на Филипопол“. Дегустацията на вино по време на „Винени нощи във Филипополис“ ще се провеждат на 2 и 3 август /петък и събота/ от 19:00 до 24:00 ч. Селектирали сме за Вас следните винопроизводители: ВИ „Вила Винифера“, ВИ „Ноя“, ВИ Джинвира, Камея, Козя Грамада, ВИ ШаТони.

И още

УИКЕНД В ПЛОВДИВ ТУР

„Уикенд в Пловдив гривната“ Ви дава възможността да преоткриете Пловдив по време на нашите безплатни турове. Лицензирани екскурзоводи ще Ви покажат и разкажат интересни факти от историята и живота на Пловдив. Туристическите обиколки са пешеходни до 2 часа в исторически център Пловдив. „Уикенд в Пловдив тур“ ще стартира от „Часовника на пощата“ и ще се осъществи по следния график:

Петък 2 август: 20:00 ч;

Събота 3 август: 09:00 ч. и 19:00 ч.;

Неделя 4 август: 09:00 ч.

С гривната може да посетите безплатно

ЛИТЕРАТУРНО СОАРЕ ЗА ПЛОВДИВ „КАЛДЪРЪМЕНИ СТРУНИ“

Актьорското четене „Калдъръмени струни“ е подходящо за всички, които обичат българската литература, музиката и уикендите в Пловдив. Музикален съпровод на виолончело ще направи вечерта Ви вълшебна.

С гривната получавате код за вход към

„УИКЕНД В ПЛОВДИВ – РИМСКИТЕ ТАЙНИ НА ГРАДА“ – ГРАДСКА ИГРА СЪС ЗАГАДКИ

Ако сте любител на загадки и приключения ще имате възможността да преоткриете някои от най-известните антични забележителности на древния Пловдив. Можете да стартирате играта по всяко време на уикенда (2-4 август) с приятели, семейство или дори сами.

Ние Ви препоръчваме да играете в отбори до 4-5 души. Гарантираме Ви, че така ще се забавлявате повече. Съветваме Ви да бъдете със заредени телефони, удобни обувки, бутилка вода и добро настроение. А създателите на играта ще Ви очакват и на техния деск, разположен в „Античен форум Север“.

Изненадите съвсем не спират до тук. Включете се и в нашето

„УИКЕНД ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО“

Към всяка „Уикенд в Пловдив“ гривна получавате книжка „Уикенд в Пловдив предизвикателство“. Ако приемете предизвикателството и го изпълните, ще имате възможността да спечелите атрактивни награди. В какво се изразява нашата offline игра: в книжката ще откриете място за залепяне на 8 стикера. Първият от тях ще бъде комплимент от организаторите с логото „Уикенд в Пловдив“. Всеки стикер е с логото на партньорския обект и ще може да се вземе при условие, че сте се възползвали от „офертата“ на обекта. С подробните условия ще се запознаете в книжката, която ще получите с гривната.

Zlatina Dimitrova at Bally Club

В петъчната вечер презареждаме с парти емоции с @zlatina_dimitrova!

Уикендът ще стартира силно със свежия й подбор от яки тракове!

Не забравяйте да запазите своето място на любимата локация – Bally Club!

Bally Club

20:00 часа

03 август

Дойкин-Кърпаров квартет

„Дойкин-Кърпаров квартет“ е съставен от музиканти със световна кариера: Асен Дойкин – пиано, Владимир Кърпаров – саксофон, Игор Спалати – бас и Питър Сомос – ударни.

Квартет Дойкин-Кърпаров е създаден през 2017 г. от дългогодишните приятели и музикални сътрудници Асен Дойкин и Владимир Кърпаров за поредица от изпълнения в Берлин, Германия. Оттогава насам формацията изнася ежегодни концерти в някои от най-известните джаз зали в Берлин и извън него. Музиката на квартета съчетава българските ритми и мелодии с традициите на джазовия идиом. През пролетта на 2024 г. квартетът записа дебютния си албум, който ще бъде издаден по-късно през тази година.

Пианистът Асен Дойкин е част от нюйоркската джаз сцена през последните двадесет и пет години. Изключително гъвкав пианист, Асен е работил с някои от най-изтъкнатите джаз музиканти на нюйоркската и световната сцена като Пино Паладино, Джо Лок, Кийт Карлок, Тим Лефевр, Бени Мопин, Кендрик Скот и много други. Свирил е в някои от най-известните нюйоркски сцени и джаз клубове като: Lincoln Center for the Performing Arts, The Steinway Hall, The Blue Note, Birdland, Smalls Jazz Club, Mezzrow Jazz Club, Joe’s Pub.

Асен Дойкин е издал три албума като лидер и е композирал, аранжирал и продуцирал множество пълнометражни албуми и музика за филми, телевизия, радио и театър. Музиката му е звучала на филмовия фестивал в Кан, HBO, BBC, WBGO NYC, Американското национално обществено радио, Queens Public Television, Jazz Radio Berlin и българските национални телевизионни и радио канали. Асен се е утвърдил като изтъкнат джаз преподавател, ръководи пиано факултета в Нюйоркската джаз академия и Академията „Монтклер Кимбърли“.

Музиката на Владимир Кърпаров е едновременно уникална и експресивна; тя се характеризира с необичайно успешен синтез между съвременния джаз и ритмичния и мелодичен колорит на жизнената българска народна музика. Всестранно вдъхновеният музикант и талантлив композитор, който с лекота преминава жанровите граници, има издадени много успешни собствени албуми като „Thracian Dance“ (2007), Forkolor (2014), Antihypocrisyl (2016), Iglika (2022).

През 2020 г. получава наградата на Министерството на културата на Република България за популяризиране на българската култура по света. Освен със собствените си формации – V.Karparov Quartet, Balkan Spirit Ensemble, Forkolor Saxophone Quartet, Duo Stawinski & Karparov, Karparty Brass Band. Владимир активно концертира като Doykin & Karparov Quartet.

Първо студио на Радио Пловдив

20:00 часа

Balletto di Milano – Кармен

„Balletto di Milano“ представя един от най-успешните си спектакли в света.

Балетът е богат на увлекателна хореография: от страстните дуети и многобройни оживени ансамблови танци на джитани , войници и тютюноработници, създадени върху прекрасната музика на Жорж Бизе, взета не само от едноименната опера, а също от две сюити и Arlésienne n° 2. Музикални мориви, които подчертават историята и атмосферата на енергия и страст, които откриваме и в постановката, където традицията и модерността съществуват едновременно.

В „Кармен“на Миланския балет „Съдбата“ играе решаваща роля, като води историята и постепенно се разкрива чрез различни символи: любов, предателство, смърт.

Балетът се основава и на изключителното умение и интерпретация на всички танцьори от Миланската компания, една от най-важните в Италия, присъстваща на международната сцена.

Посланик на италианския танц в целия свят, „Balletto di Milano“ под ръководството на доцент Карло Песта, е една от най-престижните италиански трупи. Балетния състав е признат и подкрепян от Италиянското Министерство на културата, Област Ломбардия и Община Милано. Балетът на Милано извършва своята дейност в големите италиански театри и чужбина, където присъства в големи театри и институции. Миланският балет е със своя базисна резиденция в Teatro Lirico Мilano и разполага с екип съставен от танцьори, завършили най-добрите международни академии и широк изключителен репертоар, вариращ от множество класически заглавия, преразгледани до ексклузивни продукции.

Античен театър Пловдив

21:00 часа

6 години 7 Films Lab – Парти с кауза

Приятели, изминаха шест весели години, откакто положихме началото на нашия скромен 7 Films Lab. По този повод имаме удоволствието да Ви поканим да отпразнуваме заедно нашия 6-ти рожден ден, като този път решихме да съчетаем полезното с приятното и не просто да се веселим, а да имаме кауза. Докато се забаляваме ще проведем благотворителен търг с явно наддаване, на който ще бъдат продавани авторски фотографии и аналогови камери. Всички средства, които бъдат събрани от продададените предмети ще бъдат дарени на нашите приятели от Dona Dogs. Парите ще послужат за нуждите на кученцета, за които Dona Dogs се грижат. Участвайки в търга и купувайки си фотография или камера, Вие ще помогнете на едни прекрасни четириноги приятелчета. Както винаги сме Ви подготвили малки изненади и много веселба. Нашите приятели от бар Пощата ще ни зарадват със специално измислени за целта коктейли, а за музиката ще се прогрижат 7 Films Lab All Stars – denitza, waysie, Pink Tsonk & more, които ще представят специална лабораторна селекция.

Бар Пощата

20:00 – 02:00 часа

The Great Value / Vol. 58 : 03.08

Олимпийският принцип на всяко парти, както и при игрите, е участието. Чак след това ще му мислим кой ще победи – вие, шотовете или свещеният риф. За да има победител, обаче, организираме съвсем не тайна вечеринка, на която ще се сбият рокенрол шампиони от целия свят…

Там или умряла факла!

Rock Bar Download

22:30 часа

04 август

Балетен гала концерт – Баланчин/ Петипа

ТЕМА И ВАРИАЦИИ

Едноактен балет

Хореография ДЖОРДЖ БАЛАНЧИН

Музика П. И. ЧАЙКОВСКИ

ЧАЙКОВСКИ PAS de DEUX

Хореография ДЖОРДЖ БАЛАНЧИН

Музика П. И. ЧАЙКОВСКИ

STARS and STRIPES(Звезди и райета)

Хореография ДЖОРДЖ БАЛАНЧИН

Музика ДЖОН ФИЛИП СОУЗА

ПАХИТА

Едноактен балет

Хореография МАРИУС ПЕТИПА

Музика Лудвиг МИНКУС

ТЕМА И ВАРИАЦИИ

Хореография ДЖОРДЖ БАЛАНЧИН

По музика на П. И. ЧАЙКОВСКИ

Балетът е реализиран за American Ballet Theatre с премиера 26 ноември 1947 г. на Нюйоркска сцена с огромен успех. В този спектакъл главната женска роля се изпълнява от легендарната балетна aктриса Алисия Алонсо.

В следствие жъне огромен успех и се налага като основен репертоар до наши дни във водещите балетни трупи на Лондон, Париж, Берлин, Москва, Ню Йорк, Токио и др.

През 1970 г. Баланчин лично възстановява хореографията на „Тема и вариации“ и е изпълнена от New York City Ballet с участието на знаменития балетен aртист Михаил Баришников.

Балетът е безсюжетен върху Концерт за пиано №2 на П.И.Чайковски.

Баланчин създава „Тема и вариации“ в знак на почит към стила на Руския императорски балет и пише че: „ има за цел да припомни онзи велик период в класическия танц, когато руският балет процъфтява с помощта на музиката сътворена от гениалния Чайковски“.

Балетът “ Тема и Вариации“ с участието на K-Arts Ballet Company се представя за първи път на официална сцена в България с акредитацията от „Trast George Balanchine“ със седалище в Ню Йорк .

Античен театър Пловдив

21:00 часа

Gipsy Kings

Gipsy Kings се завръщат това лято в България с безплатен концерт за българските си почитатели.

