Парламентът се отказа да обсъди бюджетите за 2026 г.

Депутатите прегласуваха и отхвърлиха предложението за включване в дневния ред на законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на законопроекта за държавния бюджет за 2026 г. За това да се обсъдят двата бюджета на първо четене гласуваха 14 депутати от „БСП-Обединена левица“, „против“ бяха 97 и 77 се въздържаха, пише БТА.

Стигна се до бой в пленарната зала

Преди прекъсването на заседанието заради спречкване между депутати, парламентът прие да включи в дневния ред и да разгледа днес двата проектобюджета със 124 гласа „за“, 90 „против“ и 9 „въздържал се“. В подкрепа на предложението гласуваха от ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало“, „БСП-Обединена левица“, „Има такъв народ“ и двама нечленуващи в група. След това в изявление от ГЕРБ-СДС и ИТН казаха, че в пленарната зала ще подкрепят само и единствено удължителния закон на бюджета, който е в програмата на парламента за тази седмица.

От „БСП-Обединена левица“ призоваха да се гласува бюджетът за догодина, който беше съгласуван със синдикати и работодатели. Който иска след три месеца да го преправя и да внася друг, посочи председателят на парламентарната група на „БСП-Обединена левица“ Драгомир Стойнев. Политическата криза в момента ще я пренесем върху хората, върху социалните слабите и уязвимите, коментира той. Каните се да приемете тримесечен бюджет, въпреки че не е сигурно ще има ли правителство след три месеца, посочи Стойнев.