Стигна се до бой в пленарната зала

В пленарната зала възникна физически сблъсък между лидера на партия МЕЧ Радостин Василев и депутата от „ДПС – Ново начало“ Гюнай Далоолуи. Първоначално двамата си размениха остри думи, след което Далоолу се насочи към Василев, който по това време беше седнал. В отговор лидерът на МЕЧ ритна своя опонент. Намесиха се други народни представители, за да предотвратят по-сериозна саморазправа. Докато Далоолу размахваше пръст и отправяше закани, Василев направи опит да го удари.

Свидетел на случката беше и министърът на енергетиката Жечо Станков, който призова ситуацията да бъде овладяна. В крайна сметка Далоолу беше изведен от залата с помощта на други депутати, но продължи да отправя реплики към Василев. Заради напрежението председателят на парламента Рая Назарян обяви почивка.