Удължават кампанията за безплатни гинекологични прегледи в КОЦ-Пловдив

Прегледите продължават до юни с фокус върху ранната диагностика

Поради изключително засиления интерес и бързото запълване на часовете, Комплексният онкологичен център – Пловдив удължава кампанията за безплатни гинекологични прегледи до края на месец юни. Инициативата е насочена към профилактика и ранно откриване на гинекологични и онкологични заболявания.

Прегледите ще се провеждат всеки четвъртък от 10:30 до 13:30 часа след предварително записване на телефон 032/278721. Консултациите се извършват в кабинет №10, База I на КОЦ-Пловдив на адрес бул. „Васил Априлов“ №15А.

В рамките на кампанията жените могат да се възползват от безплатен стандартен гинекологичен преглед, който включва клиничен преглед, ехографско изследване и цитонамазка – основни изследвания за откриване на предракови и онкологични промени в ранен стадий.

„Радваме се на големия интерес към кампанията и на бързото запълване на часовете. Това показва отговорното отношение на все повече жени към собственото им здраве и осъзнаването на значението на профилактичните прегледи. За нас това е силен мотив да продължим инициативата и да дадем възможност на още жени за навременна грижа и ранна диагностика“, коментира началникът на Отделението по медицинска онкология и онкологична хирургия в гинекологията д-р Тихомир Георгиев.

С продължаването на инициативата КОЦ-Пловдив насърчава редовните профилактични прегледи като ключов фактор за опазване на женското здраве и за по-успешно лечение при ранно откриване на заболявания.