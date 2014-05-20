Николай Пловдивски спря незаконно в Стария град, полиция го пази

Владиката не намери сили да измине 300 метра пеш от митрополията до „Св. Св. Константин и Елена”
Николай Пловдивски не намери сили да измине 300 метра пеш от митрополията до храм „Св. Св. Константин и Елена” в Стария град и спря незаконно лимузината си Ауди А8 в архитектурния резерват. Тази вечер владиката имаше служба във великолепната черква. Стигна до там обаче с луксозното си возило, което шофьорът му гарира и на калдъръма, и на тротоара, на входа на храма. А няма никакво право да спира там. Дори да има пропуск, гарирането по този начин и на това място е абсолютно забранено. Въпреки това полиция вардеше висшия духовник. Да се чуди човек от кого и какво. Освен униформените за сигурността му бдяха и задължителните частни гардове.
Паркингът на Николай Пловдивски идва в момент, в който служителите на общинска охрана на бариерата на Съборна излязоха с доклад, в който изброяват 15 отделни случаи на брутален тормоз, заплахи и скандали на КПП-то. Ежедневно някой иска да пробие през тях и да спре колата си в Стария град, напук на режимите. А тази вечер лично митрополитът даде чудесен пример в това отношение. Браво!
463 коментари
Hey all! I found a great online drugstore to order medications cheaply. Pharmiexpress provides the best prices on all meds. If you want to save, take a look: express pharmacy. Best regards.
To be honest, I wanted to get Amoxil urgently and discovered a great pharmacy. They sell antibiotics without prescription cheaply. If you need meds, highly recommended: https://amoxicillinexpress.com/#. Cheers.
Actually, I needed Amoxicillin for a toothache and came across this source. They sell antibiotics without prescription cheaply. If you need meds, check this out: order amoxicillin 500mg. Cheers.