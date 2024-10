Япония не е обявявала извънредно положение заради нанороботи, открити във ваксинирани хора

Send an email

Follow on X

Източник: factcheck.bg

Автор: Антонио Костадинов

„Япония обяви извънредно положение след открити наноботи в 96 милиона граждани”, „Япония се извини на своите граждани за катастрофалните последици от иРНК ваксините срещу COVID-19”. Тези твърдения се разпространяват във Фейсбук от август насам. Някои от публикациите са придружени от видеоматериал, в който има интервю с човек, представен като експерт по темата. Видеото съдържа твърдения, че „микроскопични компоненти” превръщат хората в „контролируеми, биохибридни магнитни роботи”. На различни места в публикациите се говори за „наноботи“, „нанороботи“ или „наноботове“, а в проверката ни е запазен оригиналният им правопис.

Публикациите са придружени от обяснения, че Япония започва „широкообхватни изследвания” и „криминални разследвания”, за да „накаже извършителите”. Видеото има над 120 споделяния в социалната мрежа, а първоизточникът му е уебсайт на име The People’s Voice, богат на публикации против ваксините, дезинформация и конспиративни теории.

Разпространението на твърденията за наличието на „наноботи” в кръвта на ваксинираните японци започва на 13 август. Тогава броят на публикациите достига и връхната си точка. Публикациите за „извънредно положение” в Япония заради „наноботи” продължават да се споделят и разпространяват в социалната мрежа през септември и октомври, но по-слабо.

В отделни публикации се цитира и „изследване”, публикувано в International Journal of Vaccine Theory Practice and Research – псевдонаучен журнал, създаден по време на пандемията от COVID-19 през 2020 г. Научната общност не го разпознава като легитимно научно издание.

Какво е наноробот или нанобот

Наноботовете (наричани също нанороботи) са устройства с размери от 1 до 100 нанометра, които намират различни иновативни приложения в медицината. Един нанометър е равен на една милиардна от метъра. Това означава, че наноботовете са с размерите на молекула и имат потенциала да работят за целите на прецизна диагностика или лечение вътре в човешкото тяло. Наноботове са използвани например в експериментални лечения на онкологични заболявания, където могат да въздействат селективно само върху раковите клетки. Технологията може да служи също за таргетирано прилагане на медикаменти в определени част от организма, които наноботовете могат да разпознаят с голяма прецизност.

Обявявала ли е Япония „извънредно положение” заради „наноботи” сред ваксинираните

Япония не е обявявала извънредно положение във връзка с РНК ваксините срещу COVID-19, нито във връзка с „открити наноботи” в кръвта на 96 милиона души. Твърдението е опровергано и от проверка на Ройтерс, където се отбелязва, че последното „извънредно положение” в страната е било обявено на 6 януари 2024 г. след земетресението от 7,6 по Рихтер, вследствие на което загинаха повече от 230 души.

Публикацията на The People’s Voice, която е първоизточник на наратива, е от 10 август 2024 г. В официалните канали на японските власти, включително от пресслужбата на министър-председателя на Япония, няма съобщение за „извънредно положение”. В сайта на министерството на здравеопазването на Япония, което е компетентната институция за обявяване на извънредно положение при със здравна криза, също няма подобна заповед или наредба.

Последният случай, когато в Япония е било обявено извънредно положение заради здравна криза или опасност за общественото здраве, е от 17 август 2021 г. Тогава в няколко префектури в страната е регистриран пик на заразените с COVID-19.

Никъде в официален документ или изявление на японските здравни власти или на министър-председателя на страната не присъства констатация, че в телата на японски граждани са открити „наноботи”.

The People’s Voice – гласът на дезинформацията срещу ваксините

The People’s Voice, познат преди като NewsPunch и Your News Wire и ребрандиран с новото си име през 2023 г., изобилства от дезинформация. Публикации за вредата от ваксините, конспиративни теории за „глобалистите“ и „новия световен ред“, чиито главни антигерои често са милиардерите Бил Гейтс и Джордж Сорос, представяват голяма част от съдържанието на сайта. Доклад на BuzzFeed News от 2017 г. и анализ на института Poynter от 2018 г. от 2018 г. потвърждават, че платформата се използва като канал за разпространение на дезинформационни наративи и конспирации.

Специализираният сайт за мониторинг и разобличаване на конспиративно, дезинформационно и екстремистко съдържание Conspiracy Watch определя The People’s Voice като „пропутинистка” дезинформационна платформа, която през годините е публикувала изфабрикувани истории и твърдения за атаките на 11 септември, широко разпространената конспирация за „Пицагейт” (според която политици от Демократическата партия в Съединените щати пият кръв от деца и/или сексуално експлоатират деца в мазето на пицария) и много други.

Позоваване на нелегитимен научен журнал

В изфабрикуваната новина за откритите „наноботи” The People’s Voice цитира и изследване публикувано в International Journal of Vaccine Theory Practice and Research (IJVTR), където авторите на изследването – гинеколог и професор по приложна лингвистика – описват, че са открили „видими изкуствени самосглобяващи се образувания” под формата на „червеи, дискове, вериги, спирали”. Научната общност поставя под съмнение както изследването, така и самия журнал. Също така, в оригиналната публикация не става въпрос „наноботи”. В уточняващ коментар, публикуван в същия журнал, професорът по биохимия Ане Улрих опровергава интерпретациите, че става дума за „наноботи” и обяснява, че в изследването всъщност се говори за самообразуващи се липидни молекули, които се използват често във ваксините.

Изданието International Journal of Vaccine Theory Practice and Research е създадено през 2020 г. – в разгара на пандемията от COVID-19. Въпреки че се определя като „рецензирано издание с отворен достъп”, нито журналът, нито изследването са включени в ScienceDirect – водещата в света база данни за рецензирани научни издания и статии. International Journal of Vaccine Theory Practice не може да бъде намерен и в никоя друга публична база данни с рецензирани издания и научни изследвания, като например PubMed, която съдържа базата данни на Националната библиотека по медицина на САЩ.

Проверено:

Не е вярно, че Япония е обявила извънредно положение заради открити „наноботи” в 96 милиона ваксинирани срещу COVID-19 . Твърденията тръгват от американски сайт, който често публикува дезинформация и конспиративно съдържание. Концепцията за „наноботите” е базирана на спорно псевдонаучно изследване в списание, което не е рецензирано, нито признато от научната общност.