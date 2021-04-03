Странни факти за спортните залози, за които не сте подозирали

Статистиката е един много специален инструмент, който може да даде най-точните отговори на всеки един въпрос. Искате да направите проучване за даден продукт – тя знае отговора. Искате да откриете какво е мнението на аудиторията – отново ще помогне. Има някои особени изисквания и най-важното е точно каква информация подаваме и как ще разчетем резултата. Звучи малко сложно, но винаги ще имаме някакъв отговор, а когато говорим за развлечение, тази скучна материя може да разкрие и своята забавна страна. В индустрия като тази за спортни прогнози, веднага ще открием някои интересни и забавни факти, като с някой от тях ще се запознаем в следващите редове:

Макар и повечето дисциплини да се хвалят с пълен календар от събития, нито една среща не може да спечели вниманието, колкото финалът. Има ли два отбора, които са преминали през ада, за да се борят за трофея, то вниманието е генерирано към тях. Според някои изследвания, всеки финал привлича почитатели, които по-принцип не биха инвестирали време за разглеждането на букмейкърските предложения. Тенденцията показва абсолютно същото, без значение от спорта. Финали като Шампионска лига, Лига Европа, боксови мачове за титла и дори американския Супер Боул ще ни покажат точно тази тенденция.

Статистиката показва, често и още една подробност 1 на 10 човека може да постави своята прогноза, при това дори и да не е запалянко на даден отбор. Само в САЩ на прословутия финал по американски футбол, приетите залози са приблизително 22 милиона. В Европа не може да очаквате нещо по-различно. Благодарение на интернет, спортните залози станаха много по-достъпни. Достатъчно е да разполагаме например с бет365 регистрация и имаме достъп до спорт от целия свят, а след като календарът ни показва и задаването на Евро 2021 и Олимпийските игри в Токио, очевидно спортната индустрия ще даде едно незабравимо лято, при това за всеки почитател.

Чудили ли сте се кои европейски страни могат да се похвалят с най-много спортни фенове? Според статистиката, в Италия е на първо място, следвана от Германия, Франция и Испания. Доста интересен факт е, че очевидно вниманието към испанския футбол намалява, след като останалите две страни водят с убедителна разлика. Нека не забравяме, че в това отношение именно футболът е истинският крал и може да ни изненада с всичко необходимо.

Не трябва да забравяме, че често спортните фенове не чакат финалите, а се включват в забавлението още и през самия сезон. Един забавен факт според статистиците е, че всеки 2-ри почитател на спорта е направил един залог в някакъв момент. Звучи като дръзко изказване, но от самото начало трябва да заявим, че статистиката обхваща всеки един човек от 18 години нагоре. И не се съобразяваме само с футбол, а с всички възможни спортни дисциплини от футбол до конни надбягвания.

Ще открием, че спортните залози отдавна не се свързват само с поставянето на прогнози за спорт. Благодарение на така наречените специални залози, индустрията позволи на много фенове да наддават и за някои интересни моменти извън спортната индустрия. Например много почитатели правят залог относно Дейвид Бекъм и раждането на първородния му син. Мнозина смятат, че той няма да продължи да играе, други са на мнение, че ще се върне в играта. Излишно е да казваме кои са победили в това отношение, след като последната футболна изява на Бекъм беше в редиците на ПСЖ, а тогава имаше няколко деца.

Не на последно място ще добавим и навлизането на най-странните възможни дисциплини, които макар и да не се славят като световни спортове, все пак дават една добра алтернатива. Един такъв пример може да е хвърлянето на царевица. Спортът е повече от безумен, но и развлекателен. Всеки играч хвърля малки торбички на дървена платформа с дупка. За него и за много други ще открием наличието на много съвети за онлайн залозите, при това предоставяни напълно безплатно. Според коментаторите, в него съществуват хиляди възможности за хвърляне, а спортните прогнози за победа не закъсняват.

Ще забележим, че тази индустрия продължава да повишава своето влияние и професионалното отношение ще продължава да печели фенове.