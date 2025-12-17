Регионален природонаучен музей – Пловдив отправя празнична покана към всички малки откриватели и техните семейства за участие в специалното коледно събитие „Работилница за коледно настроение и украса“ – образователно, творческо и забавно преживяване за деца на възраст от 5 до 12 години.

Събитието ще се проведе на 21 декември (неделя) и ще предложи на участниците пътешествие по следите на Коледния дух в най-празничните дни от годината.

Програмата включва:

Първа спирка – зала „Ботаника“

Децата ще се запознаят с любопитни и малко известни факти за иглолистните и вечнозелени растения, ще научат историята на коледното дърво по света и ще открият традиции, свързани с подаряването в България и други държави.

Втора спирка – празнична творческа работилница

Малките творци ще се превърнат в помощници на Дядо Коледа, като декорират еленски рогца или стъклени камбанки – празнични сувенири, които ще отнесат у дома с пожелания за 2026 година.

Финал с магия и усмивки

Всяко дете ще създаде свой авторски портрет на Дядо Коледа чрез отпечатък от собствената си длан – изненадите и коледната магия са гарантирани.

В края на заниманието всяко дете ще си тръгне с коледна играчка, рисунка и много празнично настроение.

Работилницата се реализира от Сдружение „АртеВизия“, които осигуряват всички необходими материали.

Практическа информация:

Дата: 21 декември (неделя)

Часове:

– Първа група: 10:00 ч.

– Втора група: 13:00 ч.

Продължителност: до 90 минути

Цена: 30 лв. / 15,34 евро

Записване: +359 887 044 275

Регионален природонаучен музей – Пловдив очаква своите малки гости, за да създадат заедно незабравима коледна магия.