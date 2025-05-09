Отбелязваме Деня на Европа

Днес, 9-и май, е Денят на Европа – празник на Европейския съюз, на единството и мира на Стария континент. Отбелязва се на датата, когато френският външен министър Робер Шуман прочита историческата декларация за обединение в Европа.
През 1985 г. ръководителите на страните от Европейския съюз на заседание в Милано решават 9 май да бъде честван като Ден на Европа. В България денят е обявен за отбелязване с Постановление на Министерския съвет от 29 март 2005 г.
По повод Деня на Европа по традиция пред сградата на Президентството ще бъде издигнато знамето на Европейския съюз. Президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова ще участват в тържественото отбелязване на Деня на Европа. На церемонията държавният глава ще приеме почетния караул на Националната гвардейска част.
871 коментари
Hi! Just wanted to share this resource to buy medications fast. The site offers express shipping on health products. If you want to save, check it out: best pharmacy online. Cheers.