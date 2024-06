DJ от Deep Zone Project идва на Летния театър

Един от най-добрите родни DJ-и – Dian Solo от Deep Zone Project става част от втората вечер на предстоящия музикален фестивал – Disco Music Fest – Back to the 80’s and 90’s. Той ще излезе на сцената на Летен театър Бунарджик в понеделник 24 юни, където освен диджейски сет ще представи за първи път най-новия си трак, който направи заедно с No Mercy, а именно нова версия на световната денс класика – Missing (позната от изпълнението на Everything But The Girl).

“Disco Music Fest – Back to the 80’s and 90’s” е създаден с цел да забавлява жителите и гостите на града под тепетата. Фестивалът ще се проведе на 23 и 24 юни от 20:30 часа. Във фестивала ще вземат участие едни от емблемите на диско музиката – East 17, SNAP, No Mercy, Dr. Alban. Те ще ни пренесат в една епоха, която е оставила трайна следа в музиката и до днес. За доброто настроение на всички посетители ще има и DJ парти под звездите.

Изпълнителите ще ни развълнуват с най – големите си хитове, като ни предизвикат да танцуваме и да се забавляваме заедно с тях.

На 23.06.2024г. старт на фестивала ще дадат SNAP и East 17, а втората вечер – 24.06.2024г. ще продължи с участието на No Mercy и Dr. Alban.

През 2023 година, “Disco Music Fest – Back to the 80’s and 90’s” взриви сцената на Античен театър Пловдив с участието на неповторимите Kool end the gang и La Bouche.

Билети се продават на Билетна каса „МаскАрт“ в Дом на културата „Борис Христов“ и на всички каси на Ивентим – https://www.eventim.bg/…/disco-music-fest…/event.html

Онлайн в мрежата на Грабо – https://grabo.bg/disco-music-fest-0vk9f3