Най-грандиозното и вълнуващо музикално лятно събитие – Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour стартира с пълна сила с пилотен концерт в Пловдив, в парк „Лаута“ на 16 юни. Тийнейджърите от „Градът под тепетата“ ще бъдат завладени от тонове хубава музика и добро настроение през целия ден. Официалният старт на първия концерт от Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2022 ще бъде даден в 19:00 ч., но в часовете преди това феновете ще могат да се насладят на десетки активности, в компанията на любимите си звезди.

След 2 годишна пауза най-накрая музикалните феновете ще успеят отново да видят и чуят на живо някои от най-любимите си изпълнители. Сцената на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour по традиция ще завладеят неповторимите Криско, DARA и Михаела Маринова. Изключителното дуо Billy Hlapeto и D3MO ще изпълнят хитовете си „Бели нощи“ и „Наливай ми“, а Dara Ekimova, която за първи път се качва на най-голямата сцена на открито, ще покори сърцата на феновете с последния си хит „Бягам“. Латино кралете Тorino & Pashata и неповторимите RDMK със сигурност ще се погрижат за доброто лятно настроение на зрителите, а любимката от Евровизия 2021 VICTORIA и YouTube звездата с над 380 000 абоната DENI ще са кулминацията на неповторимата вечер. Разбира се, концертът не би бил същият без уникалните тракове на DJ MASCOTA & mcP и завладяващите танци на балет NOVA. В турнето за първи път ще се включат и рапърите от Северна Македония 2Bona, които са добре познати на българските фенове с дуетната си песен с Криско „GORILLA“ и хита си от последните месеци „HIENA“.

Още преди старта на концерта всички нетърпеливи фенове ще могат да се насладят на големи изненади, много игри и вълнуващи мигове. Подранилите почитатели ще имат възможността да изпитат търпението на DENI играейки с него на гигантска дженга и да получат ценни съвети затова как се побеждава на Basketbottle лично от Емил Конрад. Феновете ще могат да премерят сили с Torino & Pashata на джага и да се състезават в Music Race Game срещу Dara Ekimova. Като допълнение за доброто настроение, The Voice Radio & TV ще даде възможност на всички тийнейджъри да зарадват своите приятели, като ги поздравят на живо в часовете преди началото на концерта. А за любителите на завладяващите вкусове, които искат да се впуснат в ритъма на музиката от рано и в най-свежата компания, Coca‑Cola Original Taste ще бъда достъпна в нова компактна рециклируема опаковка от 300 мл. Новите Coca‑Cola Original Taste и Fanta Портокал 300 мл. ще могат да се поберат дори в джоба на якето или претъпканата раница на музикалните фенове и ще бъдат в пълна готовност да споделят с тях всеки вълнуващ миг от концерта.

Следващата спирка на турнето ще бъде на Морската гара в град Бургас, на 7 юли и по традиция – грандиозният финал на Coca‑Cola The Voice Happy Energy Tour ще завладее сърцата на феновете в София, на 10 септември, на площад Княз Александър Батенберг. Повече информация за турнето и всички активности преди концертите можете да откриете на Facebook страницата на Coca-Cola Happy Energy Tour, както и на страницата на The Voice Radio and TV Bulgaria. За ексклузивни кадри и новини около турнето може да последвате профилите на Coca-Cola България и The Voice Radio & TV Bulgaria в Инстаграм.