Арестуваха жена, замервала кметсвото в Кючука с яйца

Двама нарушители на обществения ред са били задържани във вторник от служители на Първо РУ в Пловдив.

След 18 ч. униформени се отзовали на сигнал по тел. 112, че от тераса на апартамент на ул. „Георги Кирков“ мъж хвърля пиротехнически изделия и създава опасност за минувачите. Извършителят, на 34 години, е отведен за едно денонощие в ареста на районното управление.

Около 21.30 ч. същата полицейска мярка е взета и спрямо 39-годишна жена, която замерила с яйца административна сграда на ул. „Македония“, а при задържането отправила обиди и закани към служителите на реда.

Двамата са с криминалистични регистрации и присъди, а по случаите са им съставени актове по Указа за борба с дребното хулиганство. Материалите са внесени в Районен съд – Пловдив по компетентност.