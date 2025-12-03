Фестивалът на българското документално и анимационно кино „Златен ритон“ ще се проведе от 17 до 22 декември в Лъки – Дом на киното

От 17 до 22 декември 2025 г. Пловдив отново ще бъде столица на документалното и анимационното кино. В „Лъки – Дом на киното“ ще се проведе XXIX издание на фестивала „Златен ритон“ – най-старият и престижен форум за български документални и анимационни филми.

В рамките на шест дни ще бъдат показани над 80 филма, обединени в конкурсни и специални програми. Фестивалът традиционно събира утвърдени имена и млади автори, превръщайки се в жива сцена за идеи, диалог и професионален обмен в българското кино.

Фестивалът ще се открие на 17 декември с две специални „пловдивски“ прожекции. Това са филмите: „70 години Радио Пловдив“ на Михаил Косев, както и филма „Тема с вариации“, посветен на 80-годишния юбилей на проф. Анастас Славчев. Сценарист и режисьор – Лили Бързева, оператор и монтаж – Александър Богдан Томпсън. Филмът е реализиран с финансовата подкрепа на Община Пловдив и предлага задълбочен и личен поглед към фигурата на един от най-значимите културни дейци на град Пловдив.Това е една история, която се разгръща като музикална тема с множество вариации, посветени на честността, отдадеността към изкуството и любовта към човека — неговите най-съкровени клавиши.

Сред акцентите на XXIX Фестивал на българското документално и анимационно кино „Златен ритон“ – Пловдив са представянето на новия брой на списание „Проблеми на изкуството“ (4/2025) с фокус „Съвременни рецепции в изкуството: образ, текст и контекст, среща с автора на книгата „Екранната музика отблизо“ на проф. д-р Клер Леви, както и с един от най-колоритните анимационни режисьори Настимир Цачев – Насти, който ще представи заедно с доц. д-р Деян Статулов книгата си „Анимационни мемоари“.

Публиката ще има възможност да се срещне с автори, продуценти и изследователи в неформални срещи и разговори, с което фестивалът цели да се превърне в диалог между създатели и зрители и споделяне на общото вълнение от историите, които ни вдъхновяват.

Творбите в конкурсната програма ще бъдат оценявани от престижно жури в състав: Галина Лардева – изкуствовед, Галина Жекова – кинокритик, Тонислав Христов (миналогодишен лауреат на „Златен ритон“), Иван Попов – Заека (миналогодишен лауреат на „Златен ритон“ за анимация) и Юрий Дачев – драматург и сценарист.

Съпътстващо събитие на фестивала е изложбата „Жени режисьорки в българското документално кино през ХХ век“, която ще бъде открита в рамките на фестивала. Чрез архивни фотографии, кадри от филми и кратки информативни текстове изложбата възстановява паметта за българските режисьорки, техния принос и разкрива богатството на документалното кино у нас. Заедно с експозицията ще бъде представен и специален каталог, който съдържа информацията от изложбените табла и има за цел да направи ефекта от изложбата дълготраен и да осигури по-широкото разпространение на проекта. Екип: Теодора Стоилова-Дончева, Петя Александрова, Гергана Дончева, Елица Гоцева, Анна Шойлева-Чомакова, Даниел Нечев.

„Златен ритон“ по традиция чества юбилеите на знакови имена. Тази година това са годишнините на Марин Дамянов и Константин Занков, чиито кръгли годишнини ще отбележим с филмите „Ботев – в сянката на паметника“ и „Съдбата като джаз“ .

Отдаваме чест на без време напуснали ни кинотворци – ще си спомним за Атанас Киряков чрез филма му „1200 страници болка“, както и за съвсем наскоро починалия Росен Елезов, преживявайки филма му за голямата джаз певица Йълдъз Ибрахимова – „Йълдъз – цветовете на гласа“.

Фестивалът ще завърши на 22 декември с тържествена церемония по връчването на наградите „Златен ритон“ и прожекция на отличените филми.

Организатор на Фестивала “Златен Ритон” е ИА “Национален филмов център” и Община Пловдив, в сътрудничество с Министерството на културата и други професионални организации и институции. Събитието е част от Културния календар на Пловдив за 2025 година.

Пълна програма на фестивала: https://zlatenriton.bg/programa/#hall-1

Откриване на фестивала, 17 декември 2025г., 19 часа, Лъки – Дом на киното, Зала 1

ТЕМА С ВАРИАЦИИ

България

2025, 54 минути, документален филм

Сценарий: Лиляна Бързева

Режисьор: Лиляна Бързева

Оператор: Александър Богдан Томпсън

ЛИЛЯНА БЪРЗЕВА е дългогодишен водещ, PR и организатор на културни събития в Пловдив. Работила е в телевизия, радио и големи фестивали. „Тема с вариации“ е нейният документален дебют, в който съчетава дългогодишния си опит в културата, музиката и сценичните изкуства.