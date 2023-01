Програма на Опера Пловдив за месец февруари

03.02.2022 – 19 часа

„Трубадур“ – Верди

Операта „Трубадур“ освен вокални пиршества, запомнящи се мелодии и нарастваща към

развръзката страст, предлага една почти криминална драматургия. Размени, проклятия, плен;

волни роми срещу дисциплинирани войници, загадки на произхода: who is who?… Изисква се

внимание за да се проследят перипетиите на този сюжет! А удоволствието от ярката музика е от

началния сигнал до последните фатални акорди на операта. Както и удоволствието от екипа

доказали се солисти, солиден диригент, хор, оркестър и интригуващата и остроумна режисура на

У. Хорнер.

Диригент – Григор Паликаров

Декор – Мария Ветероска

Костюми – Мария Пупучевска

Художник Осветление – Васко Лисичов

Диригент на хора – Драгомир Йосифов

Солисти: Таня Иванова, Ивайло Михайлов – гост, Свилен Николов, Елена Чавдарова – Иса,

Александър Носиков, Ива Ананиева, Борис Кучков, Николай Бачев

Оркестър и Хор на Опера Пловдив

07.02.2022 – 19 часа

ГОСПОЖИЦИТЕ ОТ АВИНЬОН – балет в 9 картини

Гостува Националната опера и балет на Северна Македония. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на културата на Република България.

Спектакълът “Госпожиците от Авиньон” на хореографа Олга Панго е вдъхновен от едноименната

картина на Пикасо, посветена на неговите музи. Въпреки че е определян като модерен, той носи

основните елементи на класическия балет. В представлението звучи авторската музика на

Калиопи Букле, в която са използвани инструменти и музикални мотиви от цял свят.

Музика: Калиопи Букле

Хореография и режисура: Олга Панго

Либрето и драматургия: Сашо Димоски

Художник на костюмите: Раде Василев

Мултимедия и дизайн: Емил Петров

Художествено осветление: Милчо Александров

Използвани са сценографски елементи от операта „Змейова невеста“ на сценографа Валентин

Светозарев.

Участват: Александра Миялкова, Мими Поп-Алексова Атанасовска, Ивана Коцевска, Саша

Евтимова, Христина Накевска, Мирослав Митрашиновик, Bалаж Лoчеи, Агим Бафтии, Ендру Кук

08.02.2022 – 19 часа

КОНЦЕРТ ПОСВЕТЕН НА ДОБРИН ПЕТКОВ

Солисти зрелостници от НУМТИ „Д. Петков“ Пловдив

Диригент – Константин Добройков

Оркестър на Опера Пловдив

11.02.2022 – 19 часа

„ЛЮБОВЕН ЕЛИКСИР“ – Доницети

Еликсирът е любовен, но не е ли и самата любов еликсир? На този въпрос – опиянени от музика –

ще си отговорят посетителите на спектакъла „Любовен елексир“ от Доницети – спектакъл искрящ,

забавен, но и поучителен, спектакъл, който винаги сякаш е нов. С участието на лауреата от

конкурса „Гласът на Камен“ Оронсо Д’Урсо и солисти, хор и балет на Опера Пловдив.

Диригент – Диан Чобанов

Режисьор – Нина Найденова

Художник на декора – Иван Савов

Художник на костюмите – Яна Дворецка

Хороеграф – Боряна Сечанова

Диригент на хора – Драгомир Йосифов

Солисти: Оронсо Д‘Урсо – носител на награда на Опера Пловдив от конкурса „Гласът на Камен“,

Вера Гиргинова, Август Методиев, Евгений Арабаджиев, Светлана Иванова

Хор, Балет и Оркестър на Опера Пловдив

15.02.2022 – 19 часа

Опера Бутик: КЕРАНА – ЖИВОТ В МУЗИКА

С участието на Юлия Йорданова – Керана и Виктор Ибришимов

Познаваме я от ролите на Евита и Мария Магдалена в мюзикъли на Опера Пловдив, стискахме й

палци в състезанието „Гласът на България“, харесваме музиката й с „Космонавтите“. Каним Ви на

една музикална разходка сред различни стилове и вдъхновяващи житейски истории с

огнената Керана.

водещ: Лили Бързева

16.02.2022 – 19 часа

„ЛЕБЕДОВО ЕЗЕРО“ – П. И. Чайковски

Гостува Държавна опера – Стара Загора

Класическият балетен шедьовър размахва лебедови криле като ново, модерно представление,

решено с всички впечатляващи средства на съвременната сценография и сценична магия, под

режисурата на Силвия Томова – педагог и хореограф, настоящ ръководител на многонационалната

балетна трупа на Държавна опера-Стара Загора.

17.02 –петък, 19 часа

Симфоничен концерт „МЛАДИТЕ ДИРИГЕНТИ НА ЕВРОПА“

Заключителен концерт майсторски клас на проф. Урош Лайовиц от Виена

Тези млади музиканти ще ни възхищават скоро от големите европейски и световни подиуми.

Може би ще станем свидетели на раждащия се диригентски талант, който, знаем, не се

придобива, а може само да бъде усъвършенстван!

ПРОГРАМА:

В.А. Моцарт – Увертюра към оп. „Вълшебната флейта“

Йоханес Брамс – Вариации по тема на Хайдн оп. 56в

Ектор Берлиоз – Фантастична симфония оп. 10

Оркестър на Опера Пловдив

23.02.2022 – 19 часа

Симфоничен концерт „150 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА РАХМАНИНОВ“

Почитаме паметта и делото на големия композитор и пианист Сергей Рахманинов (150 години от

рождението) с вечер под диригентството на Маестро Табаков, в която ще прозвучат два късни

негови шедьовъра. „Симфонични танци“ е прощалният опус на композитора – трагичен,

виртуозен, покоряващ. Под ръцете на Пламена Мангова ще зазвучи рядко изпълняваният

последен, Четвърти концерт за пиано, творба, която преплита демоничното и крайната нежност,

патоса и крушението.

Диригент – Емил Табаков

Солист – Пламена Мангова, пиано

Сергей Рахманинов – Концерт за пиано и оркестър N=4 сол-минор оп.40

Сергей Рахманинов – Симфонични танци оп.45

Оркестър на Опера Пловдив

25.02.2022 – 19 часа

ЕВИТА – мюзикъл от Андрю Лойд Уебър и Тим Райс

Don’t Cry For Me Argentina! Световният мюзикъл, разказващ историята на актрисата и

президентша Ева Перон се завръща на пловдивска сцена с Керана в ролята на Евита

и Стефан Вълдобрев като Че отново на сцена!

мюзикъл от Андрю Лойд Уебър и Тим Райс

Диригент – Константин Добройков

Режисьор – Нина Найденова

Хореограф – Боряна Сечанова

Сценограф – Елица Георгиева

Художник – Николина Костова – Богданова

Превод – Цветомира Цонева

Солисти – Юлия Йорданова – Керана – гост, Стефан Вълдобрев – гост,

Георги Султанов, Марк Фаулър, Мелинда Христова, Август Методиев

Хор, Балет и Оркестър на Опера Пловдив

По споразумение с THE REALLY USEFUL GROUP Ltd.

За деца:

04.02.2022 – 11 часа

“Приказната Пепеляшка” – образователен спектакъл с кукли

по операта на Росини.

Участват: Светлана Иванова, Елин Стоянова, Ивелин Николов, Цветомира Цонева

Каним най-малките зрители на първа среща с вълшебния свят на операта

в партньорство с Куклен театър – Пловдив!

