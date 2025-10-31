Нидерландският писател Яп Робен гостува в Пловдив

Един от най-нежните и ярки гласове на съвременната нидерландска литература – Яп Робен, ще се срещне с пловдивската публика на 31 октомври 2025 г. от 18:00 ч. в Bee Bop Café (ул. „Гладстон“ 1). Събитието е част от есенното издание на Литературния фестивал „Пловдив чете“ 2025 и ще премине под формата на разговор между автора и българската писателка Ина Иванова.

Гостуването на Робен в България е организирано от издателство ICU с подкрепата на Салон на изкуствата – НДК, Книжарница в куфар, The Dutch Foundation of Literature и програмата „Творческа Европа“. Писателят ще представи творчеството си пред читатели в София, Пловдив и Стара Загора.

Робен пристига у нас, за да напомни, че литературата може да бъде пространство, където нежността има своята сила, а белезите – своята красота. Роден през 1984 г. в Нидерландия, той започва като поет и режисьор на младежки театър, а днес е сред най-четените европейски белетристи. Неговите книги, преведени на над 20 езика, се отличават с дълбока емпатия, минимализъм и фина чувствителност към човешките взаимоотношения.

Сред най-известните му произведения е „Летният брат“ – деликатен и разтърсващ роман за любовта, вината и порастването, отличен с редица международни награди и преведен на десетки езици.

Новата му книга – „Контури на един живот“ (2025) – разказва историята на възрастна жена, която се изправя срещу неизказаните болки от миналото. В центъра на повествованието стои сблъсъкът между мълчанието и освобождаващата сила на изговарянето, превърнал се в запазена марка на автора.

„Яп Робен пише за човечността и уязвимостта с такава топлота, че дори най-тежките теми придобиват светлина“, споделят организаторите от ICU.

Пловдивчани ще могат да се срещнат лично с автора, да чуят откъси от книгите му и да вземат автографи в уютната атмосфера на Bee Bop Café.

Повече за събитието: facebook.com/events/1106018751521130