Търсят се кръводарители за пострадал моторист

27-годишният Петър Терзиев е с опасност за живота след катастрофа вчера на пътя Пловдив – Пещера. Според получения сигнал, около 15 ч. мъжът се блъснал с мотоциклета си „Хонда“ в отнелия му предимство при извършване на ляв завой лек автомобил „Дачия“. Пострадалият е транспортиран в болница УМБАЛ „Свети Георги“. Близките му публикуваха спешен призив в социалните мрежи – нужно е да се дари кръв за него.

„Брат ми Петър Гошев Терзиев претърпя тежка катастрофа с мотор днес и има спешна нужда от кръв. В момента е настанен в УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив.

Всеки, който има възможност да дари, може да го направи в Кръвния център към болницата (както и в Окръжна болница) ,като посочи, че дарението е за Петър Гошев Терзиев.

Кръвната група не е от значение, тъй като се прави замяна по банка!

Моля, да искате бележка след кръводаряване и да я предадете на мен – Цветанка Терзиева 0897618761.“