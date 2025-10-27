Търсят се кръводарители за пострадал моторист

27-годишният Петър Терзиев е с опасност за живота след катастрофа вчера на пътя Пловдив – Пещера. Според получения сигнал, около 15 ч. мъжът се блъснал с мотоциклета си „Хонда“ в отнелия му предимство при извършване на ляв завой лек автомобил „Дачия“. Пострадалият е транспортиран в болница УМБАЛ „Свети Георги“. Близките му публикуваха спешен призив в социалните мрежи – нужно е да се дари кръв за него.
„Брат ми Петър Гошев Терзиев претърпя тежка катастрофа с мотор днес и има спешна нужда от кръв. В момента е настанен в УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив.
Всеки, който има възможност да дари, може да го направи в Кръвния център към болницата (както и в Окръжна болница) ,като посочи, че дарението е за Петър Гошев Терзиев.
Кръвната група не е от значение, тъй като се прави замяна по банка!
Моля, да искате бележка след кръводаряване и да я предадете на мен – Цветанка Терзиева 0897618761.“
Шофьорът на колата, на 29 години, е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, показателите са отрицателни. Местопроизшествието е запазено, направен е оглед. По образуваното досъдебно производство работят служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта“.