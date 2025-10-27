ГрадътКриминалеНовини

Мъртвопиян катастрофира на околовръстния път на Пловдив

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 12:41ч, понеделник, 27 октомври, 2025
police

Мъртвопиян шофьор бе установен в петък по обяд от служители на сектор „Пътна полиция“. Около 11.30 ч. екип бил насочен към сигнал от тел. 112, че на околовръстния път на Пловдив е забелязан катастрофирал лек автомобил „Тойота“.

По предварителни данни колата се блъснала в мантинела, а мъжът зад волана бил в безпомощно състояние. На място обаче се оказало, че водачът няма никакви наранявания, но видимо е под въздействие на алкохол. 

При документирането на предизвиканата катастрофа с материални щети мъжът отказал да бъде тестван с дрегер. Впоследствие бил съпроводен от служителите до болнично заведение, където кръвната му проба за химически анализ отчела наличие на над 3,5 промила. В рамките на започнато бързо производство шофьорът е задържан за едно денонощие в ареста на Първо РУ.  

  1. Ако не бяха сложили абсолютно ненужните мантинели, само за да оскъпят безсмисления ремонт, това може би нямаше да се случи. Сега нито можеш да избегнеш някой, който кара срещу теб в насрещното, нито да спреш при авария.

