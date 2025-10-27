Мъртвопиян катастрофира на околовръстния път на Пловдив

Мъртвопиян шофьор бе установен в петък по обяд от служители на сектор „Пътна полиция“. Около 11.30 ч. екип бил насочен към сигнал от тел. 112, че на околовръстния път на Пловдив е забелязан катастрофирал лек автомобил „Тойота“.

По предварителни данни колата се блъснала в мантинела, а мъжът зад волана бил в безпомощно състояние. На място обаче се оказало, че водачът няма никакви наранявания, но видимо е под въздействие на алкохол.

При документирането на предизвиканата катастрофа с материални щети мъжът отказал да бъде тестван с дрегер. Впоследствие бил съпроводен от служителите до болнично заведение, където кръвната му проба за химически анализ отчела наличие на над 3,5 промила. В рамките на започнато бързо производство шофьорът е задържан за едно денонощие в ареста на Първо РУ.