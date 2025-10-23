Re:Bazaar отново превръща парк Гарнизонна фурна в сцена

Парк „Гарнизонна фурна“ ще се превърне в цветна сцена на 25 октомври за поредното издание на Re:Bazaar – градското събитие, което свързва хора, каузи и идеи за по-добро бъдеще.

Изданието под надслов „Рецепта за културна интеграция” (Prescription for Cultural Integration) се реализира с подкрепата на Район „Западен“ и в партньорство с Медицински университет – Пловдив. Основен акцент ще бъдат културната интеграция, здравословният начин на живот и активното участие на студентски и граждански общности.

В събитието ще се включат университетски асоциации, неправителствени организации и локални брандове. Посетителите ще могат да се насладят на работилници, игри, PreLoved зона за размяна на вещи и арт активности. През целия ден ще има детски занимания и образователни игри, а вечерта паркът ще се преобрази в уютна бар зона с музика и разговори под открито небе – до 22:00 ч.

Асоциацията на студентите по медицина – Пловдив ще организира детска зона по модела на Teddy Bear Hospital, където малчуганите ще „лекуват“ плюшени мечета, ще играят и ще научат важни хигиенни навици, показвайки, че лекарите не са страшни.

Асоциацията на студентите по дентална медицина ще демонстрира правилно миене на зъби и основни принципи на оралната хигиена чрез специални модели и кратки обучения.

Асоциацията на студентите по фармация – Пловдив ще подготви мини „фарма работилница“ с празни капсули за игра, пластелини, картинки за оцветяване и късметчета на рецептурни бланки, доказвайки, че образованието може да бъде и забавно.



Район „Западен“ ще участва с щанд, на който представители на администрацията ще запознаят гостите с дейността на институцията и с проекта CITIZEMP, насочен към повишаване на информираността на обществото относно ползите от прилагането на добри зелени практики. В събитието ще се включи и кметът на района – Тони Стойчева. „Един от приоритетите на Район „Западен” са екологичните теми – рециклиране, устойчиво потребление и зелена система, затова винаги подкрепяме провеждането на подобни инициативи“, споделя тя.

За студентите и международните гости на събитието ще се проведе Майна Тур – автобус, който ще кара посетителите на разходка с гид из Стария град на Пловдив, която ще тръгва от парка в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00 ч. Тя ще представи по забавен и неформален начин историята, културата и духа на града.

Зеленият гост на Re:Bazaar е Институт за граждански инициативи ЕТОС – организация, която работи за обществено здраве и информираност чрез кампании като „Да поговорим за затлъстяването“.

Танцовият състав „Гайтани” ще се включи с няколко изпълнения, като ще покаже красотата на българския фолклорен танц пред чуждестранната аудитория.

Re:Bazaar е част от поредицата градски събития на Maina Town, които насърчават устойчивия живот, доброволчеството и споделените общности.

Дата: 25 октомври 2025 г.

Място: Парк „Гарнизонна фурна“ (ъгъл бул. „Копривщица“ и Пещерско шосе, срещу LIDL)

Време: 10:00 – 18:00 ч. (бар зона до 22:00 ч.)

Вход: свободен