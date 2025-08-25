На 1 септември в сърцето на Стария град започва едно от най-значимите културни събития на годината – Националните есенни изложби – Пловдив 2025. Тази година куратор на изложбите е Весела Ножарова, а в проекта ѝ „Частица от река“ участват 14 съвременни български художници от различни поколения. Авторите са: Антони Райжеков, Борислава Бербенко, Боряна Росса, Велизар Димчев, Калин Серапионов, Калина Димитрова, Миряна Тодорова, Надежда Олег Ляхова, Невена Екимова, Ния Ценкова, Правдолюб Иванов, Сияна Шишкова, Стела Василева и Стоян Дечев.

„Частица от река“ е художествен разказ за връзката между изкуството, мястото и времето – диалог между Стария Пловдив, легендарния Георги Божилов – Слона и съвременното изкуство. Проектът преплита миналото и настоящето в метафората на „животворната река“ – символ на непрекъснатия творчески поток, който извира от Небет тепе и преминава през поколения артисти“, разказва кураторът Весела Ножарова.

Официалното откриване на Националните есенни изложби е на 1 септември 2025 г. от 18:00 ч. на пл. „Атанас Кръстев“ – Лапидариума в Стария град.

Сайт-спесифик инсталации, аудио-скулптура, видео творби, керамика, пластики от рециклирани материали, абстрактна живопис, ситопечатна фотография са някои от творбите, които ще могат да се видят в Балабановата къща, Къща „Хиндлиян“, Постоянната експозиция „Мексиканско изкуство“ на ГХГ-Пловдив. Изложбените пространства – къщите, дворовете, дори щерните за събиране на дъждовна вода, са активни участници в изложбения разказ на проекта на Весела Ножарова.

Историята на Есенните изложби е неотменно свързана с историята на Стария Пловдив и емблематичната личност на Атанас Кръстев, познат още като Начо Културата или кмета на Стария град.

През 1967 г. той прави за първи път изложба с акварели на приятеля му Георги Божилов – Слона в двора на неговата къща на Небет тепе и това се приема за начало на инициативата, която от 1970 г. става ежегодно събитие. И така е вече 55 години. Пловдивската група, легендите, които витаят около нея за бохемския живот, за вечерите в кръчма „Пловдив“ и за смелостта на група живописци да изпъкнат като индивидуалисти и артисти във време, в което трябва да са по-скоро примирени и послушни до посредственост, спечелва на Пловдив завинаги прозвището „град на художниците“ и славата на място със собствен дух и характер.

След паметното начало на Начо Културата организацията на изложбите претърпява различни промени, но авторитетът им като значимо национално събитие нараства все повече. В историята на Националните есенни изложби в Пловдив като куратори са се записали Красимир Линков, Галина Лардева, Светла Москова, Моника Роменска, Борис Данаилов, Нина Амар, Пламена Димитрова-Рачева и Албена Спасова, Димитър Грозданов, Петър Змийчаров, Вихра Григорова, Сим и Краси Алексиеви.

Най-новата история на пловдивския форум в последните дванадесет години написа проф. д.изк. Галина Лардева-Минкова – изкуствовед, изследовател, критик и професор, която създаде една интересна серия от издания на есенните изложби, редувайки различни теми, свързани с проблемите на изкуството в нашето съвремие.

„От тази година отваряме нова глава в историята на Националните есенни изложби в Пловдив с организирането на конкурс за куратор, който ще даде възможност за разнообразяване и обогатяване на събитието с различни гледни точки, различни селекции, творби, имена и теми. Трудно се стъпва на толкова дълга и авторитетна история, но предизвикателството и смелостта са част от традицията на пловдивското събитие. Кураторът Весела Ножарова от Фондация „Изкуство – Дела и Документи“ с кураторски проект „Частица от река“ стана победител в организирания от община Пловдив „Конкурс за избор на куратор и концепция за организиране на Националните есенни изложби“, коментира заместник-кметът по култура Пламен Панов.

Националните есенни изложби са проект на Община Пловдив и са част от Културния календар на града за 2025 година. Партньори: Градска художествена галерия – Пловдив и ОИ „Старинен Пловдив“. Със съдействието на Фернет България ООД и Aya Estate Vineyards.