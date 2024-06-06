Със силна представителна изложба участва в тазгодишното издание на артистичния фестивал Made at the Academy факултет „Изобразителни изкуства“ към Академията за музикално танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“. На двата етажа в централната сграда на Градската художествена галерия може да се види експозиция, чието аранжиране е истинско предизвикателство за специалистите заради включването на творби и проекти от всички факултетни специалности.

Годишната изложба демонстрира възможностите и постиженията на студенти и перподаватели от пловдивската Академия в областта на „Графичен дизайн и фотография“, „Сценография“, „Фотография“, „Дизайн на облеклото“, „Живопис“, „Стенна живопис“, „Скулптура“, „Графика“, „Църковна живопис“, „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ и др. Изложбата беше открита от проф. д-р Галина Лардева, денкан на факултета. А ректорът на АМТИИ доц. д-р Жан Пехливанов раздаде наградите на студенти от различни специалности и курс на обучение, отличени за постигнати високи резултати.

Изложбата в ГХГ – Пловдив (ул. „Княз Александър I“ №15) е с вход свободен и може да се разгледа до 22 юни.

Проектът Made at the Academy е част от Културния календар на Община Пловдив и се осъществява в партньорство с ОИ „Старинен Пловдив“. Носител е на престижната Награда „Пловдив“ в раздел „Съвременни мултижанрови изкуства“.