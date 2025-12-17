Кауза събра рекордно количество подаръци за онкоболни деца

Кметът на район „Северен“ Венцислава Любенова и администрацията станаха част от кауза, която събра рекордно количество подаръци за онкоболни деца. Любенова и нейните служители с ентусиазъм отвориха сградата на кметството за сборен пункт на даренията и се включиха в благородния жест на фондация Фондация „Вярвай“ „Дядо Коледа влиза в онкохематологичното отделение“.

Кметът, заедно с Дядо Коледа и две Снежанки посетиха вчера онкоотделението за деца на УМБАЛ „Свети Георги“ и зарадваха малките пациенти с картички, сувенири, подаръци за Коледа.

В акцията се включиха над 250 семейства на ученици от СУ „Цар Симеон Велики“, деца от ОУ „Васил Левски“ – Пловдив, от Езикова гимназия „Пловдив“, а заедно с тях – много други учебни заведения в града. Възпитаниците на всичките 8 детски градини в района изработиха и подариха ръчно сътворени от малките ръчички картички, в благородната кауза се включиха много доброволци. Вчера в пловдивската болница бяха зарадвани над 50 деца, които се лекуват там.

Останалата част от даренията ще зарадва онкоболни деца от отделенията на болниците във Варна и София.

„Вчера беше един от един от онези дни, които те карат да спреш за момент и да си припомниш кое е наистина важно. В онкохематологичното отделение на УМБАЛ „Свети Георги“ не влезе просто Дядо Коледа. Влезе надеждата и добротата. Влезе една обединена България.

Заедно с Фондация „Вярвай“ и нейната основателка Габриела Чолакова, чиято лична отдаденост превръща каузите в реална подкрепа и надежда, доброволците и стотиците дарители – основно от Пловдив, но и от други градове на страната – видях със собствените си очи как подаръците се превръщат в усмивки, а жестовете – в сила.

Тези моменти остават завинаги. Район „Северен“ беше част от тази кауза не като институция, а като хора. Рамо до рамо. С присъствие, а не с думи. Благодаря на всички дарители, на децата, които създадоха картички с чисти сърца, на училищата, детските градини, семействата и всеки човек, който избра да бъде светлина за някого в най-трудния му момент.

Тази кампания надхвърля рамките на един град. Защото доброто няма граници. За мен подобни срещи са напомняне колко е важно да бъдем съпричастни и да подкрепяме каузи, които носят надежда там, където тя е най-нужна“, коментира кметът.