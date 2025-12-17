Световната образователна мрежа Maple Bear, която стъпи с голям успех в София преди близо 5 години, разширява присъствието си в България. Новото училище ще отвори врати и в с. Марково, Пловдивско, от септември 2026 година.

Децата вече могат да кандидатстват в Maple Bear Plovdiv за предучилищна група за 5-годишни, предучилищна група за 6-годишни, както и за първи клас за учебната 2026–2027 година.

Вече в над 40 държави по света Maple Bear Global Schools въвежда канадската образователна система по двуезичен модел от ново поколение – с развитието на детето в центъра на учебния процес. Канада е винаги в първите позиции от англоговорящи държави в класацията PISA, която оценява как децата прилагат наученото в училище в реалния живот.

С откриването си Maple Bear Plovdiv ще предложи среда, в която всички ученици могат да се развиват и обучават. А чрез индивидуален подход училището ще развива самостоятелност и умения у децата да решават реални проблеми. Докато традиционното обучение се фокусира предимно върху зазубряне на факти и механично усвояване на знания, канадският модел стимулира активното участие на децата и развива способността им да мислят критично и творчески.

В Maple Bear Plovdiv този подход се съчетава с българската учебна програма, одобрена от МОН, като гарантира, че учениците усвояват националните знания, но и придобиват умения, които ще им бъдат полезни в целия свят. Отделно от това, в училищата Maple Bear се провеждат регулярни обучения от канадски академичен екип. Така, учители, директори и координатори, се усъвършенстват и поддържат високо качеството на образованието.

Английският език не се изучава само като отделен предмет, а е естествена част от ежедневния учебен процес. Така езикът става инструмент за мислене, общуване и изследване, а училището осигурява среда, в която академичните способности, креативността и увереността на децата се развиват едновременно.

Именно този иновативен и цялостен подход към детското образование предизвика голям интерес у десетки родители още по време на първото събитие на училището в Пловдив миналата седмица. По време на „отворените врати“ родителите се срещнаха с част от екипа на Maple Bear Plovdiv и получиха ценна информация от представители на мрежата от Централна и Източна Европа, където функционират вече близо 20 училища, а в процес на развитие са над 60. Това дава възможност на децата да работят със свои съученици от над 8 други държави в региона, като това е част от програмата Global Connections for Sustainability, която свързва училищата Maple Bear по света и стимулира екипната работа.