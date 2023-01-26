Актьорът Иван Бърнев и неговата колежка от Испания Сю Флак ще представят новия испанско-български филм „Васил“ в LUCKY Дом на киното. Те ще се срещнат с публиката в петък, 27 януари, за прожекцията от 19 часа. Освен тях с пловдивчани ще разговарят и продуцентите на филма Весела Казакова и Мина Милева.
Във филма участват и няколко други испански звезди, като известната от филми на Алмодовар Сузи Санчес, любимката на Антонио Бандерас – Александра Хименес и Карра Елехалде, героят от най-касовия досега испански филм “Испанска афера”.
Филмът „Васил“ вече обра множество награди при представянията си в Европа – сред които шест награди „Берланга“ от Валенсия – за най-добър филм, режисура, сценарий, музика, звук и за поддържаща роля на Сузи Санчес. Сред другите награди бе и отличие за Иван Бърнев за ролята си на фестивала Семинчи във Валядолид.
Самият филм е съвременна творба за приятелството, трудностите и пътищата, които ни свързват с другите. В него се разказва историята на един български емигрант в Испания, който се оказва отличен играч на бридж и шах. След пристигането си в Испания той спи на улицата, докато Алфредо – пенсиониран архитект, го приютява за известно време в дома си.
Билети за прожекцията се продават на касата на LUCKY Дом на киното в делничните дни след 16:00 часа, както и онлайн на kinolucky.com.
315 коментари
MM88 nổi bật trong thị trường cá cược trực tuyến nhờ kho game phong phú, tỷ lệ thưởng hấp dẫn và nhiều chương trình ưu đãi. Người chơi có thể dễ dàng đăng ký, nạp tiền và tham gia cá cược mọi lúc trên cả điện thoại và máy tính.
XX88 mang đến sân chơi cá cược hiện đại với hàng trăm trò chơi hấp dẫn. Tỷ lệ kèo cạnh tranh, thanh toán nhanh chóng cùng nhiều chương trình khuyến mãi giúp người chơi dễ dàng tham gia và tận hưởng giải trí mỗi ngày.
SC88 thu hút cộng đồng người chơi nhờ hệ thống trò chơi phong phú và giao diện rõ ràng. Tại đây, người dùng có thể cập nhật thông tin mới, tìm hiểu luật chơi và tham khảo nhiều nội dung giải trí khác nhau.
FLY88 xây dựng cấu trúc trực tuyến hiện đại, tích hợp nội dung phong phú nhằm cải thiện hiệu suất vận hành.
789winn.design xây dựng môi trường giải trí trực tuyến chuyên nghiệp, bảo mật thông tin cao và giao dịch nhanh chóng. Nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho thành viên mới và lâu năm.