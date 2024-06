Дария Русева от НУМТИ Пловдив е призьор на Фондацията “Енчо Керязов” , която отличава най-изявените деца-таланти на България със своите световни постижения . Над 1000 кандидатури бяха оценени от професионално жури на фондацията и етапно селектирани до финала. Призьорите бяха обявени на грандиозна церемония на 13-тата “Нощ на звездите” на голямата сцена в Арена София. Дария е отличена с наградата от фондация “Енчо Керязов” в най-трудната категория “Изкуство” в “Денят на Детето”.

Дария е на 14 г от Пловдив. От 6- годишна свири на виолончело , като възпитаник на НУМТИ- Пловдив. Тя е в класа на изключителния виолончелов педагог Юлия Марковска.

Само в тази творческа година, след спечелена “Златна Лира” и Стипендията на Министерство на Културата, и Наградата от Фондация “Енчо Керязов”, през последните месеци Дария Русева стана носител на нови отличия от силни и престижни международни музикални конкурси в Европа и Америка. Тя е вече носител на Награда Cellissimo Prize и бронзов медалист в международния конкурс за челисти “1st CellEAST INTERNATIONAL COMPETITION”, провел се за първи път в с участието на едни от най-добрите млади музиканти от Европа и Азия.



Преди месец младият талант спечели с абсолютен брой точки Платинената награда (Platinum Prize & Absolute First Prize) на DEBUSSY INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION в Английската столица, както и Сребро на Елитните Музикални Награди на American International Music Competition , AIMC|Cello, провел се в Cleveland USA, в сериозната конкуренция от музиканти над 30 държави.



Следват авторитетните награди на WOMCO, на които тя е носител отново на Платина ( Рlatinum Рrize & Absolute First Prize) на WORLD EXCEPTIONAL MUSICIANS AWARDS . Тук Дария е сред призьори, наред с имена като рок идолът и класически музикант Kip Winger, удостоени с платинените отличия.



Дария Русева печели още среброто на Elite Prep Academy на HUDSON International Music Competition | 哈德逊国际音乐大赛 ,New York City, USA. Присъдена й е Стипендията на Hudson School of Music, който подготвя The Juilliard School New York. Като лауреат, освен обучение, организаторите от САЩ официално ще осигурят и участия на младата пловдивчанка в реномирани музикални фестивали в САЩ, Италия ,Германия.



В творческата си биография на лауреат и носител на множество престижни национални и международни музикални награди от държави като САЩ, Канада, Русия, Англия, Холандия, Швейцария , Италия, Испания, Хърватия, Сърбия, Северна Македония и др. Дария вече е добавила и изключително важните изяви като солист и участия в оркестри. Вече има зад гърба си два самостоятелни концерта в града под тепетата.



На 11 години Дария Русева става носител на Наградата на Classic FM radio и е солист с Оркестъра на Класик ФМ с диригент маестро Григор Паликаров. Още същата година е солист и с Оркестъра на Консерваторията на град Одрин. Когато е само на 13 години ,тя вече е водач на виолончеловата група в Симфоничния оркестър на НУМТИ „Добрин Петков“. Същата година Дария е най-младият музикант от Сборния оркестър на Звездите възпитаници на НУМТИ Добрин Петков-“Звезди от музика“ с гост-солисти от САЩ , под диригентството на маестро Найден Тодоров.

През настоящата 2024 година гостува като солист в Перник с Камерен оркестър “Орфей”, под диригентството на Райчо Христов . Вече на 14 г, и тя е най-младият музикант във Филхармония “Пионер”. През тази година Дария Русева е солист на концертите в сътрудничеството на Софийска филхармония и ClassicArt String Quartet & Ensemble. През 2024г.младата виолончелистка завоюва Стипендията VIRTUOSO на Музикалната Академията ALLEGRA,за която конкурсно се състезават музикални таланти.

Пловдивско дарование очаква своето предстоящо участие в оркестъра “The New Generation “, под ръководството на проф. Борис Гарлицки на Фестивала ALLEGRA, в сезона на успешната и творческа година.