Деца със СОП поставят “Който не работи, не трябва да яде”

С много смях и веселие децата от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в Пловдив ще ни потопят в света на театъра. Репетициите са продължили няколко месеца, помагали са ресурсни учители и актьори от театър А’парт .

Участието в пиесата, която е втора за децата, е вид терапия. Докосването до това изкуство променя децата, дава им сила и увереност, казва директорът на Регионалния център доктор Катя Стоилова.

Пиесата ще се играе в понеделник, 15 декември в сградата на Театър А`парт, пл. „Съединение“ 3 с начален час 17 часа.