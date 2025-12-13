Коледният дух на Пловдив: Пълен хаос с паркирането

Стотици са неправилно паркиралите автомобили в Пловдив само в една малка част от центъра около Цар Симеоновата градина и площад „Централен“. Това показа кратка разходка-проверка на „Под тепето“ в събота по обед, която се набива лесно на очи и на всеки пловдивчанин.

Пълният неконтролируем хаос с автомобилите в центъра няма как да се пропусне, като някои зони са значително по-натоварени от други. Всъщност хаосът е просто неконтролиран, тъй като глобите за паркиране обикновено се броят на пръстите на едната ръка. Без да претендираме за изчерпателност, сред стотиците неправилно паркирали, които забелязахме при разходката си около Пощата, Цар Симеоновата градина и ПУ „Паисий Хилендарски“, успяхме да забележим само една поставена глоба – на автомобил, паркирал на пешеходна пътека на ул. „Цар Асен“, на около 30 секунди от офиса на Общинска полиция в бившия Партиен дом.

Няколко десетки неправилно паркирали имаше днес по цялото продължение на ул. „Иван Вазов“ от Музикалното училище до „Цар Асен“, непосредствено след поставения знак за забранено паркиране и престой. По традиция масово се нарушава правилото за паркиране на еднопосочни улици – така десетки бяха автомобилите по „Филип Македонски“ и „Велико Търново“, паркирали вляво по посока на движението. Припомняме, че според Закона за движение по пътищата на еднопосочни улици е позволено паркиране само „възможно най-вдясно“.

В много улици имаше и други нарушения, като паркиране върху тротоар на улица „Кракра“, без да се остави достатъчно място за преминаване на пешеходци (при това след движение в насрещното), други случаи на паркиране на улици след знак, изрично забраняващ спиране и паркиране, както и дори паркиране в насрещното движение непосредствено след знак, забраняващ влизането в улицата. Множество автомобили бяха паркирали и върху велоалеята на малкия паркинг зад Пощата в края на улица „Отец Паисий“ в близост до паркинга на Тримонциум, където всъщност имаше свободни паркоместа.

Измежду над сто неправилно паркирали, които видяхме в малка част от центъра, това бе единственият автомобил с глоба

Остават само два уикенда до Коледните празници, като Пловдив явно привлича множество пловдивчани от кварталите и туристи от други населени места. При липсата на адекватен градски транспорт, благосклонното отношение към паркиране върху велоалеи и липсата на какъвто и да е контрол, едва ли тоталният транспортен хаос в центъра ще се подобри за празниците. Коледният дух ще бъде запомнен предимно с транспортната бъркотия.