Да помогнем на Демир Василев
Стартира благотворителната кампания в подкрепа на Демир Василев от Пловдив, който е в състояние на будна кома, срещу която се борят родителите и терапевта му вече 2 години.
За по-бързо и качествено възстановяване му бе необходима тип количка за раздвижванията наречена Вертикализатор. За щастие още в началото на организирането по кампанията анонимен дарител
преведе сумата от близо 10 000 лв, които бяха необходими за закупуването на количката!
Тя вече е поръчана и около 10-ти май ще бъде факт.
Ние обаче продължаваме да набираме средства за обслужването на Демир още по-обнадеждени.
За да може тази количка да се движи из стаите или през топлите дни да се правят слънчеви процедури, е нужен лек ремонт на терасата в дома на Демир – разширяване на вратите. От средства има нужда и за раздвижванията, за апарат за мускулна стимулация, медикаменти, храна, почистване и много много други съпътстващи възстановяването му процедури.
След базарa организиран в KANAPE – Vibrant Media на 1-ви и 2-ри май, вечерта на 2-ри в клуб Библиотеката завършваме кампанията с благотворителен концерт, в който ще вземат участие:
Децата от вокална група Перуника от ЦДГ Перуника, както и:
Мирослав Турийски – пиано
Александра Иванона – вокал
Пепа Драгоева – вокал
Пола Кутманова – вокал
Ивелина Събева – вокал
Елка Мухова – вокал
Начо Господинов – ударни
Ангел Дюлгеров – китара
Виктор Стамболов – вокал и китара
Никола Nixon Джоков – китари и вокал
Радослав Паунов – бас китара
Велко Илиев – ударни
Владислав Христов – ударни
Mss Elly & The Orchestrа
Bourbon Street
Датата за концерта не е случайна – Демир има рожден ден и това ще е нашият поздрав за него, а вашият подарък ще е присъствие!
Започваме в 19:00 часа, а входът е 10лв!
Участници в базара:
Sunny Andonova – калъфи за тютюн, за книги и други
Janet Videva – Дизайнерски чанти и Corona Borealis – handmade soaps
Zori Angelova – ръчно рисувани чанти
Канапе Студио – Дизайнерски тениски
Elka Muhova -Mss Elly – бижута от естествени камъни
Lalli Ilcheva – Свещи – Декупаж!
https://www.facebook.com/events/197643510742279/permalink/200154327157864/.
792 коментари
Herkese selam, bu popüler site üyeleri için kısa bir paylaşım paylaşıyorum. Bildiğiniz gibi Casibom adresini BTK engeli yüzünden tekrar değiştirdi. Siteye ulaşım problemi çekenler için link aşağıda. Güncel Casibom giriş bağlantısı şu an aşağıdadır https://casibom.mex.com/# Bu link ile doğrudan siteye bağlanabilirsiniz. Ek olarak kayıt olanlara verilen yatırım bonusu kampanyalarını mutlaka inceleyin. Güvenilir casino keyfi için Casibom doğru adres. Tüm forum üyelerine bol şans dilerim.
Grandpasha giriş adresi lazımsa işte burada. Sorunsuz giriş yapmak için tıkla Buraya Tıkla Yüksek oranlar bu sitede.