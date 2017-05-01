Да помогнем на Демир Василев

Стартира благотворителната кампания в подкрепа на Демир Василев от Пловдив, който е в състояние на будна кома, срещу която се борят родителите и терапевта му вече 2 години.

За по-бързо и качествено възстановяване му бе необходима тип количка за раздвижванията наречена Вертикализатор. За щастие още в началото на организирането по кампанията анонимен дарител

преведе сумата от близо 10 000 лв, които бяха необходими за закупуването на количката!

Тя вече е поръчана и около 10-ти май ще бъде факт.

Ние обаче продължаваме да набираме средства за обслужването на Демир още по-обнадеждени.

За да може тази количка да се движи из стаите или през топлите дни да се правят слънчеви процедури, е нужен лек ремонт на терасата в дома на Демир – разширяване на вратите. От средства има нужда и за раздвижванията, за апарат за мускулна стимулация, медикаменти, храна, почистване и много много други съпътстващи възстановяването му процедури.

След базарa организиран в KANAPE – Vibrant Media на 1-ви и 2-ри май, вечерта на 2-ри в клуб Библиотеката завършваме кампанията с благотворителен концерт, в който ще вземат участие:

Децата от вокална група Перуника от ЦДГ Перуника, както и:

Мирослав Турийски – пиано

Александра Иванона – вокал

Пепа Драгоева – вокал

Пола Кутманова – вокал

Ивелина Събева – вокал

Елка Мухова – вокал

Начо Господинов – ударни

Ангел Дюлгеров – китара

Виктор Стамболов – вокал и китара

Никола Nixon Джоков – китари и вокал

Радослав Паунов – бас китара

Велко Илиев – ударни

Владислав Христов – ударни

Mss Elly & The Orchestrа

Bourbon Street

Датата за концерта не е случайна – Демир има рожден ден и това ще е нашият поздрав за него, а вашият подарък ще е присъствие!

Започваме в 19:00 часа, а входът е 10лв!

Участници в базара:

Sunny Andonova – калъфи за тютюн, за книги и други

Janet Videva – Дизайнерски чанти и Corona Borealis – handmade soaps

Zori Angelova – ръчно рисувани чанти

Канапе Студио – Дизайнерски тениски

Elka Muhova -Mss Elly – бижута от естествени камъни

Lalli Ilcheva – Свещи – Декупаж!

https://www.facebook.com/events/197643510742279/permalink/200154327157864/.