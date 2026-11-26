Благомир Коцев остава кмет на Варна – съдът спря изпълнението на решението за отстраняването му, предаде ОфНюз.

Новината съобщи пръв депутатът от ДБ Владислав Панев.

Решението е публикувано на страницата на Административен съд-Варна. Мярката за спиране на изпълнение на решението на ОИК (Общинската избирателна комисия-Варна) има действие до приключването на съдебното производство по същество с влязъл в сила съдебен акт.

Това означава, че на по-късен етап решението на ОИК все пак може да влезе в сила.

В мотивите си от днес съдебният състав посочва, че последиците от незабавното прекратяване на упражняването на пълномощията на кмета на Община Варна надхвърлят неговата лична правна сфера. То засяга и правната сфера на гражданите, упражнили избирателното си право, както и установения чрез избори демократичен ред за формиране на местната изпълнителна власт. Незабавното изпълнение на решението на ОИК води до фактическо преустановяване на упражняването на мандат, получен непосредствено от избирателите, преди съдът да е осъществил пълноценен контрол за законосъобразността на административния акт, с който този мандат се прекратява.

Определението на Административен съд-Варна от днес подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.