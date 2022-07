Американски музиканти с безплатен концерт на открито в Пловдив

Well-Strung – талантливият струнен мъжки квартет, който блестящо съчетава поп и класическа музика, от Мадона до Бетовен, ще изнесе за първи път концерт в Пловдив тази събота, 16 юли, от 20 ч. По покана на фондация GLAS, в партньорство с Humpty Dumpty Institute и с подкрепата на Посолство на САЩ в България, Well-Strung ще зарадват пловдивчани с безплатен концерт във Виенския павилион, в Цар Симеоновата градина.

Едмънд Багнъл (цигулка), Кристофър Марчант (цигулка), Даниел Шевлин (виолончело) и Тревър Уодли (цигулка), по-известни като Well-Strung са струнен квартет с модерен привкус. Групата изпълнява както класика, така и хитове от поп музиката, създаващи едно уникално изживяване за публиката.

Марк Кортейл и Кристофър Марчант създават четворката, която печели вниманието на световната публика. Техният последен, трети албум, озаглавен Under The Covers дебютира през 2018 г. в класацията за класическа музика на Billboard на 3-то място.

През 2016 г. те са поканени да свирят във Ватикана, както и на гала-вечеря за президента Барак Обама в Белия Дом. Хитовият им музикален видеоклип „Chelsea’s Mom“ ги среща пък със самата Хилъри Клинтън.

Well-Strung са свирили три пъти в The Today Show, както и рамо до рамо с Анди Коен в Watch What Happens Live. Вторият албум на групата, озаглавен „POPssical“, дебютира под номер 8 в класацията Billboard Classical Crossover Chart. Артисти като Крисин Чаноуит, Нийл Патрик Харис, Аудра Макдоналд и Дебора Войт са само част от изпълнителите, с които четворката излиза на една сцена през годините. Well-Strung откриват концерта на Джо Джонас и неговата група DNCE на Прайда в Торонто.

Не пропускайте първото им гостуване в България тази събота в Пловдив.