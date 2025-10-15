Акция по кръводаряване в Пловдив

Мобилен кабинет на „Районен център за трансфузионна хематология” – Пловдив ще бъде разположен пред сградата на Областна администрация утре, 16 октомври, от 09.00 до 13.00 часа.

Пловдивчани и гости на града могат да се включат в благородната инициатива, за да помогнат на нуждаещите се пациенти в лечебните заведения.

Центърът осигурява качествена и безопасна кръв и кръвни продукти за всички болници в Пловдив и в цяла Южна България.

Служители на Областна администрация Пловдив ще се включат утре за втори път в рамките на тази година в кампанията „Дари кръв, спаси живот!“.