Непълнолетни циганчета се гаврят с гробове

Илиян – Gankster na Maikati, Янко и Бисер се правят на рап гангстери върху вечните домове на покойници в Първомай

Жителите на Първомай настръхнаха от вандалски акт на три непълнолетни циганчета, които си организираха фотосесия в траурния парк в града. Ромчетата се изгавриха с гробовете и паметта на няколко покойника в опита си да се направят на интересни и зли момчета. Мачкали са вечните домове на няколко покойника, вадили са кръстовете от гробовете, за да ги разпръсват по алеите. Нямаме думи просто, разказва наш читател, който ни алармира за случилото се в първомайските гробища. Той твърди, че снимките, които ви показваме, са правени на 12 април, в самото навечерие на светлия Илиян Gankster na Maikatiхристиянски празник Цветница.
Основни герои в поругаването са Янко, Илиян и Бисер. Те позират като класически рап гангстери, като не е ясно защо са избрали точно траурния парк за сесията си и точно този вид позьорство.  Тримата обаче се хвалели пред други ромчета от Първомай с героизма и бандитлъка си. Според запознати, тартор на групата е Илиян, който има Фейсбук профил с уточнителното Gankster na Maikati. Другите от формацията са Янко Семов и Бисер Митков, който в профила си в социалната мрежа уточнява в скоби буквално ( dqvola s angelskoto sace). От фейсбук страниците им се разбира, че хлапетата си падат по хип-хопа, бързите коли, кеча и лошите момчета.

