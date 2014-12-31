Годината в снимки

Новината на 2014-та за Под тепето: Пловдив е Културната столица на Европа за 2019г.
2014-та! Година наситена от протести, природни стихии, задкулисие и банкови трусове. Година на избори и политически франкенщайни. Година на кръв по пътища и полицейски палки, стотици и хиляди заглавия с „Шок и Ужас” отпред за колегите от повечето от интернет медиите. Да, година на сълзи, разбити глави, съдби, животи. Но и на добри новини…
Изборът на Пловдив за Културна столица на Европа през 2019г! Това е новината на годината за Под тепето. Тъй като медията ни предпочита светлата страна на живота, годишният ни фото обзор започва именно с най-позитивната случка за града ни. Целият ни информационен поток около битката за арт център на Стария континент предизвика изключително голям интерес у вас, читателите. Това е новината, с която на Пловдив му поникнаха криле, сега предстои по-сложното- полетът. В който ние вярваме. И който ще отразяваме плътно, цветно и истинно в следващите четири години. В тях ще приключенстваме заедно. За приземяване не мислим…
Крилете поникнаха в началото на септември, когато след изключителен труд, положен от много хора, градът ни се окичи с така важната титла. Отпразнувахме я всички, заедно, на една маса на Главната. Пихме вино и пяхме. Беше красиво. Красиво като близо 100-те хиляди, наводнили улиците на града в юбилейното издание на Нощ на музеите и галериите. Красиво като съживяването на Капана. Като провеждането на първия гигантски международен архитектурен конкурс за Площад Централен. Като реставрацията на сграфитото на Слона в Стария град, в който процес имахме немалка роля. Основна такава играхме и в печалната акция по опита за разкриване на стенописа на Йоан Левиев в Дома на културата. Оказа се, че той е изчезнал безследно при златния ремонт на сградата. Виновни, естествено, няма. Лошата новина бе белязана от един позитивен знак- диалог с общинската администрация. С такъв обаче не можем да се похвалим относно бъдещето на сакралното за Пловдив Небет тепе. Като обществено отговорна медия Под тепето, заедно с пловдивския екип на БНТ организира експертен дебат по темата, който представители на проектантския екип и общината пропуснаха по една или друга причина. Надяваме се 2015-та да е по-диалогична и прозрачна в отношенията между власт, медии и общественост.
Пожелаваме си през следващата година, на този ден, да ви предложим повече снимки от добрите новини, от разрешени обществени проблеми, от защитени и реализирани каузи. Пожелаваме си усмивките да преобладават пред окървавените физиономии, да пишем за обич, а не за омраза. Пожелаваме на Вас, читателите, 2015-та да е година на полет и осъществени мечти. Година на страст, а не на страх. Година на вяра, а не на безверие.
1 588 коментари
2026 yД±lД±nda en Г§ok kazandД±ran casino siteleri hangileri? CevabД± platformumuzda mevcuttur. Deneme bonusu veren siteleri ve gГјncel giriЕџ linklerini paylaЕџД±yoruz. Hemen tД±klayД±n п»їsiteyi incele kazanmaya baЕџlayД±n.
п»їSelam, Г¶deme yapan casino siteleri arД±yorsanД±z, bu siteye mutlaka gГ¶z atД±n. En iyi firmalarД± ve bonuslarД± sizin iГ§in inceledik. GГјvenli oyun iГ§in doДџru adres: п»їhttps://cassiteleri.us.org/# casino siteleri bol Еџanslar.
Pin-Up AZ Г¶lkЙ™mizdЙ™ Й™n populyar platformadД±r. Burada minlЙ™rlЙ™ oyun vЙ™ canlД± dilerlЙ™r var. Pulu kartД±nД±za tez kГ¶Г§ГјrГјrlЙ™r. Mobil tЙ™tbiqi dЙ™ var, telefondan oynamaq Г§ox rahatdД±r. GiriЕџ linki п»їPin Up rЙ™smi sayt baxД±n.
2026 yД±lД±nda en Г§ok kazandД±ran casino siteleri hangileri? CevabД± platformumuzda mevcuttur. Deneme bonusu veren siteleri ve gГјncel giriЕџ linklerini paylaЕџД±yoruz. Д°ncelemek iГ§in п»їbonus veren siteler kazanmaya baЕџlayД±n.
Aktual Pin Up giriЕџ ГјnvanД±nД± axtarД±rsД±nД±zsa, doДџru yerdesiniz. Bloklanmayan link vasitЙ™silЙ™ hesabД±nД±za girin vЙ™ oynamaДџa baЕџlayД±n. XoЕџ gЙ™ldin bonusu sizi gГ¶zlЙ™yir. KeГ§id: п»їhttps://pinupaz.jp.net/# Pinup qazancД±nД±z bol olsun.
2026 yД±lД±nda en Г§ok kazandД±ran casino siteleri hangileri? DetaylД± liste platformumuzda mevcuttur. Deneme bonusu veren siteleri ve yeni adres linklerini paylaЕџД±yoruz. Д°ncelemek iГ§in п»їhttps://cassiteleri.us.org/# tГјrkГ§e casino siteleri kazanmaya baЕџlayД±n.
Pin-Up AZ AzЙ™rbaycanda Й™n populyar kazino saytД±dД±r. Saytda minlЙ™rlЙ™ oyun vЙ™ Aviator var. Pulu kartД±nД±za anД±nda kГ¶Г§ГјrГјrlЙ™r. ProqramД± dЙ™ var, telefondan oynamaq Г§ox rahatdД±r. GiriЕџ linki п»їhttps://pinupaz.jp.net/# bura daxil olun tГ¶vsiyЙ™ edirЙ™m.
п»їHalo Bosku, cari situs slot yang hoki? Rekomendasi kami adalah Bonaslot. Winrate tertinggi hari ini dan pasti bayar. Deposit bisa pakai Pulsa tanpa potongan. Login disini: п»їklik disini salam jackpot.