Годината в снимки

Новината на 2014-та за Под тепето: Пловдив е Културната столица на Европа за 2019г.
2014-та! Година наситена от протести, природни стихии, задкулисие и банкови трусове. Година на избори и политически франкенщайни. Година на кръв по пътища и полицейски палки, стотици и хиляди заглавия с „Шок и Ужас” отпред за колегите от повечето от интернет медиите. Да, година на сълзи, разбити глави, съдби, животи. Но и на добри новини…
Изборът на Пловдив за Културна столица на Европа през 2019г! Това е новината на годината за Под тепето. Тъй като медията ни предпочита светлата страна на живота, годишният ни фото обзор започва именно с най-позитивната случка за града ни. Целият ни информационен поток около битката за арт център на Стария континент предизвика изключително голям интерес у вас, читателите. Това е новината, с която на Пловдив му поникнаха криле, сега предстои по-сложното- полетът. В който ние вярваме. И който ще отразяваме плътно, цветно и истинно в следващите четири години. В тях ще приключенстваме заедно. За приземяване не мислим…
Крилете поникнаха в началото на септември, когато след изключителен труд, положен от много хора, градът ни се окичи с така важната титла. Отпразнувахме я всички, заедно, на една маса на Главната. Пихме вино и пяхме. Беше красиво. Красиво като близо 100-те хиляди, наводнили улиците на града в юбилейното издание на Нощ на музеите и галериите. Красиво като съживяването на Капана. Като провеждането на първия гигантски международен архитектурен конкурс за Площад Централен. Като реставрацията на сграфитото на Слона в Стария град, в който процес имахме немалка роля. Основна такава играхме и в печалната акция по опита за разкриване на стенописа на Йоан Левиев в Дома на културата. Оказа се, че той е изчезнал безследно при златния ремонт на сградата. Виновни, естествено, няма. Лошата новина бе белязана от един позитивен знак- диалог с общинската администрация. С такъв обаче не можем да се похвалим относно бъдещето на сакралното за Пловдив Небет тепе. Като обществено отговорна медия Под тепето, заедно с пловдивския екип на БНТ организира експертен дебат по темата, който представители на проектантския екип и общината пропуснаха по една или друга причина. Надяваме се 2015-та да е по-диалогична и прозрачна в отношенията между власт, медии и общественост.
Пожелаваме си през следващата година, на този ден, да ви предложим повече снимки от добрите новини, от разрешени обществени проблеми, от защитени и реализирани каузи. Пожелаваме си усмивките да преобладават пред окървавените физиономии, да пишем за обич, а не за омраза. Пожелаваме на Вас, читателите, 2015-та да е година на полет и осъществени мечти. Година на страст, а не на страх. Година на вяра, а не на безверие.
