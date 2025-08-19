Временна промяна на движението по АМ „Марица“ край Пловдив

Между 10:30 и 11:10 ч. на 19 август ще бъде въведена краткосрочна реорганизация на движението при 83-ия километър на автомагистрала „Марица“ в посока Пловдив.
Ограничението се налага заради профилактика на тол камера в района на област Хасково. Работата ще се извършва поетапно, като засяга и двете ленти за движение.
17 коментари
https://medicosur.shop/# MedicoSur
https://tadalifepharmacy.com/# generic Cialis online pharmacy
Cialis online USA tadalafil tablets without prescription TadaLife Pharmacy
Cialis online USA: TadaLife Pharmacy – trusted online pharmacy for ED meds
https://britpharmonline.com/# BritPharm Online
https://amoxicareonline.shop/# buy amoxicillin
cheap amoxicillin cheap amoxicillin cheap amoxicillin