Временна промяна на движението по АМ „Марица“ край Пловдив

Между 10:30 и 11:10 ч. на 19 август ще бъде въведена краткосрочна реорганизация на движението при 83-ия километър на автомагистрала „Марица“ в посока Пловдив.
Ограничението се налага заради профилактика на тол камера в района на област Хасково. Работата ще се извършва поетапно, като засяга и двете ленти за движение.
3 коментари
https://britpharmonline.shop/# buy viagra
trusted Stromectol source online: Stromectol ivermectin tablets for humans USA – Mediverm Online
http://medivermonline.com/# giving ivermectin to heartworm positive dog
ivermectin injectable