Временна промяна на движението по АМ „Марица“ край Пловдив

Между 10:30 и 11:10 ч. на 19 август ще бъде въведена краткосрочна реорганизация на движението при 83-ия километър на автомагистрала „Марица“ в посока Пловдив.
Ограничението се налага заради профилактика на тол камера в района на област Хасково. Работата ще се извършва поетапно, като засяга и двете ленти за движение.
186 коментари
trusted online pharmacy UK: UK online pharmacies list – UkMedsGuide
top rated online pharmacies: best online pharmacy – SafeMedsGuide
verified pharmacy coupon sites Australia: pharmacy discount codes AU – pharmacy online
http://aussiemedshubau.com/# pharmacy discount codes AU
Aussie Meds Hub Australia Australian pharmacy reviews verified online chemists in Australia
buy medications online safely: cheapest pharmacies in the USA – Safe Meds Guide