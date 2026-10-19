Ограничават движението при пътен възел „Зимница“ до 23 октомври

До 23 октомври движението в участък от път I-7 Зимница – Ямбол при пътен възел „Зимница“ на автомагистрала „Тракия“ ще се осъществява двупосочно в една лента. Причината е ремонт на фуги на съоръжение на първокласния път при пресичането му с магистралата, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Трафикът ще преминава с изчакване и ще бъде регулиран със светофар. В участъка е въведено ограничение на скоростта до 30 км/ч.

Промяна в организацията на движението по АМ „Тракия“ няма да има.

От АПИ призовават шофьорите да спазват поставената пътна сигнализация, да се движат с повишено внимание и да поддържат необходимата дистанция.

Ремонтът е част от дейности по възстановяване на фуги на мостови съоръжения по републиканската пътна мрежа.