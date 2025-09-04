Двегодишната Виктория се бори за своето детство

Тя е с диагноза микроцефалия и детска церебрална парализа. Вече е преминала през 4 екзозомни терапии, 6 вливания на стволови клетки и 10 курса физиотерапия по метода Бобат – тежък път, изпълнен с надежда.

Благодарение на проведените лечения в клиниката на проф. Татлъ в Истанбул Вики има видимо подобрение – малки крачки, които за нея са огромни победи.

Но борбата не спира тук. За да продължи напред, тя се нуждае от:

още 3 вливания на стволови клетки – 39 000 евро

– 39 000 евро едногодишна рехабилитация в „Треа кидс“, Турция – 24 336 евро

в „Треа кидс“, Турция – 24 336 евро поставяне на ботокс в Университетска болница Бируни – 4 550 евро

в Университетска болница Бируни – 4 550 евро ежедневни терапии – логопед, рехабилитация, специални медикаменти, вертикализатор.

Всеки дарен лев е стъпка към това Виктория да има шанс да проходи, да изрече първите си думи, да живее живота, който заслужава. Нейната усмивка зависи от нашата обща добрина.

Включи се в кампанията като помогнеш на Виктория ТУК

Лечението на Вики е една от каузите, които тази година инициативата Нощ на ангелите подкрепя. Кампанията застава зад малките-големи герои Митко, Софи, Вики, Бени, както и 2 изключително борбени жени – Васи и Добе в битката им за живот. Тази година каузите да са 6, защото фондацията провежда този манифест на доброто за 6-ти път. В благотворителната кампания, която ще се проведе традиционно на 17-ти септември, ще се включат стотици търговски обекти и заведения, както и от БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ФЕСТИВАЛ НОЩ НА АНГЕЛИТЕ 3 на 12-ти, 13-ти и 14-ти септември.