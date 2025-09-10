Как климатичните промени влияят на нашето здраве

Автор: Оля Стоянова

Въпросът дали климатичните промени влияят на нашето здраве вече звучи реторично според експертите по здраве и климат. Днес обаче се отваря широко поле за дебат за това какви са последиците за човешкото здраве от изменението на климата.

Участници:

Д-р Зорница Спасова, главен асистент в Националния център по обществено здраве и анализи към Здравното министерство, както и автор в научната платформа Климатека

Д-р Александър Симидчиев, специалист по белодробни болести, вътрешни болести и здравен мениджмънт, депутат и основател на сдружението „Въздух за здраве“

Бернардо Гомес, президент на Асоциацията на лекарите по обществено здраве в Португалия (продукция на Radio Renascensa)

Роксана Божариу, климатолог, ръководител на изследователската група по климата в Националната метеорологична администрация в Румъния (продукция на Radio Romania)

Това лято Европа преживя още няколко топлинни вълни, което повдига въпроса за мерките, които трябва да приложат отделните страни, за да бъдат подкрепени по-добре уязвимите групи от населението – възрастни хора, деца, хора със сърдечно-съдови и респираторни заболявания.

Зорница Спасова: „Повечето учени смятат, че влиянието на климатичните промени върху здравето ще бъде по-скоро негативно. Има много малко позитивни страни – например, ще намалее зимната смъртност, защото зимите ще станат по-топли. За сметка на това лятната смъртност ще се увеличи значително. Векторно преносимите заболявания също ще се увеличат. Има т.нар. хронични неинфекциозни заболявания, които също се влияят от климатичните промени – ще има повече травми, удавяния, наранявания, трудови злополуки. Ще има повече случаи на кризи при психичноболните, ако времето е горещо. Недохранването също е един много голям проблем, който ще се задълбочава с климатичната криза – вече виждаме, че пожарите се отразяват на реколтите. За съжаление, повече са минусите на климатичните промени и ние вече ги наблюдаваме.“

Александър Симидчиев: „Истината е, че в България между 12 000 и 18 000 души на годишна база загиват заради въздушно замърсяване. Дори да вземем най-консервативната цифра – 12 000 души на годишна база, това прави 1000 смъртни случая на месец. Сравнете го, да речем, със смъртността от пътно-транспортни произшествия в държавата, при положение че ние смятаме, че сме на едно от първите места в Европа с годишно от 600 до 800 смъртни случая. Не искам да сравнявам двата казуса, но искам да кажа, че не приоритизираме въздуха и климата в нашите здравно-охранителни политики.“

Подкастите от поредицата „Европа утре“ са съдържание, предоставено от европейската радиомрежа Euranet Plus, която се състои от 13 водещи медийни оператори в Европейския съюз. Съдържанието е продуцирано от БНР и достига до вас благодарение на партньорството с Под тепето.