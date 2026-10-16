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Градушка с размер на лешник удари Старосел

Ледените късчета за кратко побелиха улици и дворове в хисарското село

Градушка с големина на лешник падна за кратко в хисарското село Старосел, съобщи БНТ.

Ледените късчета са били интензивни, като на места са натрупали достатъчно, за да побелеят улици и дворове.

Към момента няма данни за сериозни материални щети. Градушката е преминала бързо, но е изненадала местните жители с интензивността си.

Кадри от явлението вече се появиха и в социалните мрежи.

Снимка: Стопкадър/Фейсбук Петър Тодоров Мичков