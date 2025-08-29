Двама с опасност за живота след катастрофа на АМ „Тракия“

Петима са ранени при катастрофа, възникнала вчера в района на 118 км на АМ „Тракия“, посока София.

Около 5 ч. постъпил сигнал за удар поради неспазена дистанция между два автомобила с чуждестранна регистрация. По предварителна информация „Фолксваген“ с 51-годишен водач застигнал и блъснал отзад „БМВ“, в което пътували петимата пострадали. В болница с различни травми са настанени 60-годишният шофьор и спътниците му – жена на 45 години, тийнейджърка на 12 години, 18-годишно момиче и 22-годишен младеж. Последните двама са с опасност за живота.

Тестовете за употреба на алкохол и наркотици на 51-годишния водач са отрицателни. Няма данни за употреба на алкохол от страна на другия участник, на когото е взета кръвна проба за химически анализ. Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. По образуваното досъдебно производство работят служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта“.