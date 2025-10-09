На 9 октомври отбелязваме Световния ден на пощите. На тази дата през 1874 година в Берн е подписан договор за създаване на Всеобщ пощенски съюз, който през 1947 година получава статут на специализирана междуправителствена организация на ООН.
На 1 юли 1879 година България става пълноправен член на Всемирния пощенски съюз. Български пощи“ е първата институция, създадена след Освобождението на страната ни. Днес е празник на близо 24 хиляди души в България, които работят в сектора на пощенските и куриерските услуги.
570 коментари
canada pharmaceuticals online https://neokamagra.com/# NeoKamagra
cheapest cialis: Dmu Cialis – Dmu Cialis
buy cialis pill: Buy Cialis online – DmuCialis
pharmacy drug store online no rx http://muscpharm.com/# MuscPharm
canadian pharmacy drug prices https://dmucialis.com/# Dmu Cialis
http://neokamagra.com/# super kamagra
canada meds: Musc Pharm – buy online prescription drugs
androgel canadian pharmacy https://dmucialis.com/# Generic Cialis price
https://dmucialis.com/# Dmu Cialis
Neo Kamagra: NeoKamagra – NeoKamagra