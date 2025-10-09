На 9 октомври отбелязваме Световния ден на пощите. На тази дата през 1874 година в Берн е подписан договор за създаване на Всеобщ пощенски съюз, който през 1947 година получава статут на специализирана междуправителствена организация на ООН.
На 1 юли 1879 година България става пълноправен член на Всемирния пощенски съюз. Български пощи“ е първата институция, създадена след Освобождението на страната ни. Днес е празник на близо 24 хиляди души в България, които работят в сектора на пощенските и куриерските услуги.
1 296 коментари
Chào cả nhà, người anh em nào cần sân chơi đẳng cấp để gỡ gạc Game bài thì xem thử chỗ này. Nạp rút 1-1: Đăng nhập BJ88. Húp lộc đầy nhà.
Chao anh em, bac nao mu?n tim ch? n?p rut nhanh d? g? g?c N? Hu thi xem th? trang nay nhe. T?c d? ban th?: Nha cai Dola789. Hup l?c d?y nha.
Chào anh em, bác nào muốn tìm chỗ nạp rút nhanh để chơi Nổ Hũ đừng bỏ qua địa chỉ này. Đang có khuyến mãi: Tải Sunwin. Húp lộc đầy nhà.
Hi cac bac, ngu?i anh em nao c?n c?ng game khong b? ch?n d? g? g?c Da Ga thi xem th? d?a ch? nay. N?p rut 1-1: Link vao Dola789. Chuc anh em may m?n.
Chao anh em, ai dang tim c?ng game khong b? ch?n d? gi?i tri Casino thi tham kh?o ch? nay. N?p rut 1-1: Dola789. Chuc cac bac r?c r?.
Chào cả nhà, người anh em nào cần chỗ nạp rút nhanh để chơi Game bài đừng bỏ qua trang này nhé. Tốc độ bàn thờ: https://pacebhadrak.org.in/#. Chiến thắng nhé.