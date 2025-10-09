На 9 октомври отбелязваме Световния ден на пощите. На тази дата през 1874 година в Берн е подписан договор за създаване на Всеобщ пощенски съюз, който през 1947 година получава статут на специализирана междуправителствена организация на ООН.
На 1 юли 1879 година България става пълноправен член на Всемирния пощенски съюз. Български пощи“ е първата институция, създадена след Освобождението на страната ни. Днес е празник на близо 24 хиляди души в България, които работят в сектора на пощенските и куриерските услуги.
1 233 коментари
Chào anh em, nếu anh em đang kiếm trang chơi xanh chín để cày cuốc Game bài đừng bỏ qua chỗ này. Tốc độ bàn thờ: Link vào Dola789. Chúc các bác rực rỡ.
Dostlar selam, Vay Casino kullan?c?lar? ad?na onemli bir bilgilendirme paylas?yorum. Malum Vaycasino adresini yine degistirdi. Giris sorunu varsa panik yapmay?n. Guncel siteye erisim linki su an asag?dad?r: https://vaycasino.us.com/# Paylast?g?m baglant? uzerinden direkt siteye erisebilirsiniz. Lisansl? casino keyfi icin Vaycasino tercih edebilirsiniz. Tum forum uyelerine bol kazanclar temenni ederim.
Arkadaşlar selam, bu site oyuncuları adına kısa bir duyuru paylaşıyorum. Bildiğiniz gibi platform giriş linkini yine değiştirdi. Erişim sorunu varsa endişe etmeyin. Güncel Vaycasino giriş adresi artık aşağıdadır: https://vaycasino.us.com/# Paylaştığım bağlantı üzerinden doğrudan hesabınıza erişebilirsiniz. Güvenilir casino deneyimi sürdürmek için Vaycasino doğru adres. Tüm forum üyelerine bol kazançlar dilerim.