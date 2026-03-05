Традиционната ежегодна изложба „Дами канят“ ще бъде открита на 6 март от 18:00 часа в галерия „ДПХ“ в Пловдив. Експозицията е част от културния календар на града и от години представя различни художествени интерпретации на образа на жената.

Жената като вдъхновение за художниците

Изложбата е посветена на темата за жената като муза, вдъхновение и светоглед, която остава вечна и актуална за творците. В експозицията участват автори, които чрез различни стилове и художествени подходи представят собственото си виждане за женствеността и нейното присъствие в изкуството.

През годините „Дами канят“ се утвърждава като традиционно събитие в художествения живот на Пловдив, което събира публика и творци около една от най-вдъхновяващите теми в изкуството.

Част от проекта „Съвременно изкуство: център Пловдив“

Тазгодишното издание е включено в проекта „Съвременно изкуство: център Пловдив“ и се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив по програма „Култура“, компонент „Фестивали и значими събития“.

Автор на визуалната концепция и организатор на изложбата е Васил Тенев. По повод експозицията ще бъде издаден и специален каталог.

Изложбата може да бъде разгледана в галерия „ДПХ“ на бул. „Цар Борис III Обединител“ 153.