Втори ден протести в Пожарната и Полицията в Пловдив

Служители на двете областни структури РД на „Пожарна безопасност и защита на населението“ и пожарната и ОД на МВР – Пловдив се събраха тази сутрин в двора на Първа противопожарна служба в центъра за общ протест, който е организиран за втори път в рамките на тази седмица от Синдикалните организации на служителите от вътрешното ведомство.
Пожарникари от Пловдив и областта протестират – ВИДЕО
Униформените протестираха без да нарушават оперативната работа на службите и без да прекъсват изпълнението на задълженията си.
Те излязоха за десетина минути в двора на Пожарната на ул. „Преслав“ и включиха закратко сирените на автомобилите. Същото направиха и колегите им от 2-ра, 3-та и 4-та РС ПБЗН Пловдив, в Първомай, Стамболийски, Асеновград, Карлово и Раковски по места. Протестиращите настояват за увеличение на щатовете и възнагражденията.
Исканията са в републиканския бюджет да бъде заложено 10% уеличение на основните им заплати. Организаторите на протеста заявиха, че това е минимално увеличение, а секторът реално е изостанал с 20 на 100 във възнагражденията.
„Стартовата заплата при нас е ниска, няма кадри. Не можем да привлечем качествени хора с неатрактивно заплащане“, коментира пред медиите огнеборецът Красен Властанов, който е председател на СД 205 СФС МВР – Пожарна Пловдив и член на УС на СФС МВР.
Той изрази надежда нещата да се променят и да има конструктивен диалог.
Синдикатите настояват още да се увеличи щатът така, че в малките населени места пожарните екипи, които отиват на произшествие, по трима пожарникари, а не по двама.
„Ако не се получи, най-вероятно ще организираме национален протест“, категоричен бе синдикалният лидер Властанов.
