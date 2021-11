Сбъдването на Исус Христос Суперзвезда в деня за размисъл

Нямаше по-подходяща дата за премиерата на спектакъла, чакал да се роди 1 година и 8 месеца

Честита премиера на Държавна опера – Пловдив! Мюзикълът от Андрю Лойд Уебър и Тим Райс – “Исус Христос Суперзвезда” изгря на сцената на Градски дом на културата – един спектакъл, изстрадан в най-красивия творчески смисъл!

Нямаше по-подходяща дата сбъдването на рок операта от деня за размисъл, в който трябваше всеки един от нас да направи своя избор за бъдещето.

Година и осем месеца след първоначално зададения рожден ден /13-ти март 2020 година, период, в който света живее в едно постапокалиптично бъдеще, а българина се лута в избора си/ спектакълът избухна като супернова. Съвпадение? Не мисля!

Сбъдването на нещо дълго чакано е трудно за разказване, затова вижте снимките на Александър Богдан Томпъсн.

Ще откриете в тях преобразени до неузнавемост образите на любимите си актьори и популярни певци сред тях. Преживяването да ги познаете по гласа в залата е от друго измерение.

Младите сред публиката се възхищаваха на любимците от телевизионния екран Никеца и Керана, а заклетите рок фенове аплодираха силно Коцето от Ренегат.

Във фоайето публиката коментираше впечатляващите превъплъщения на Юда и Пилат. Дами коментираха, че биха облекли всеки един от костюмите на Хора и Балета.

Ето какво разказаха за преживяното от Пловдивската опера, която още няма свой дом:

Честита премиера на ИСУС ХРИСТОС СУПЕРЗВЕЗДА!

“13-ти март 2020 година в навечерието на премиерата артистите свалиха костюмите и слязоха от сцената. Затвориха изкуството си в тишина. Времето спря рождението на това представление, за да ни научи на търпение, за да ни обърне към себе си и към другия, за да ни прeбори със собствените ни страхове и заобикалящ хаос, за да ни накара да открием забравени ценности, за да изпита вярата ни.

Година и осем месеца по-късно, в точния ден 13ти Ноември 2021 онзи необясним дух на Твореца – човекът на изкуството изригна като стихия, енергия, мощ. Артисти обединени още по – силно от вярата, че изкуството, което създават е по – нужно от всякога. „Исус Христос суперзвезда“ на Опера – Пловдив е спектакъл с много послания! Вярвам, че ще бъдат прочетени!

За всички, които вградиха сърцата си в това представление, признание и благодарност!

Честита премиера, Колеги! Заслужени аплаузи!” – Нина Найденова – директор на Опера Пловдив Nina Naydenova

Исус Христос Суперзвезда

Музика: Андрю Лойд Уебър

Текст: Тим Тайс

По споразумение с The Really Useful Group Ltd.

Диригент – Константин Добройков Konstantin Dobroykov

Режисьор – Веселка Кунчева Veselka Kuncheva

Художник – Мариета Голомехова Marieta Golomehova

Хореография – Явор Кунчев Yavor Kunchev

Солисти: Николай Воденичаров – Никеца Nikéca , Владимир Михайлов Vladimir Mihailov , Юлия Йорданова – Керана Kerana Kosmos , Цвети Пеняшки, Владимир Ников, Константин Кацаров, Август Методиев, Марк Фаулър, Евгений Арабаджиев

Хор, Балет и Оркестър на Опера Пловдив

Концертмайстор – Виеслав Новак

Пианисти – Росица Димова и Ралица Ботева

Асистент-режисьори – Дима Димитрова, Ваня Далийска, Мая Лачева, Тодорка Митковска, Андрея Мирчев

Асистент-художник – Гергана Мантарлиева

Репетитор на бaлета – Петя Димова

Сценичен мениджмънт – Калин Ананиев и Петър Матански

Осветление – Илия Киряков, Валентин Драгоилов, Иван Иванов и Пламен Топалджиев

Технически служби и ателиета на Опера Пловдив с ръководители Иван Карев и Нина Тодорова.”