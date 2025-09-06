Румен Радев призова да спасим България от „дерибеите“

Традиционното слово на президента на Република България по време на честванията по повод годишнината от Съединението на Княжество България с Източна Румелия в Пловдив бяха белязани с лека политическа заигравка. Основната част от словото му бе посветена на обичайното възхваляване на геройството и идеалите на съединистите, извършили геройски безкръвното „изтриване на границите на Берлинския договор“.
Акцентирайки върху суверенитета и независимостта на държавата, той направи паралел със съвремието, в което, по думите му, имало политически брокери, готови да продадат „суверенитета, хазната и дори нашата идентичност“ на чужди сили. Макар и Радев да не назова конкретното развитие, остана усещането у хората, че позицията му бе свързана с влизането на България в еврозоната. В този момент, след викове от събралата се на площада публика, той се обърна към нея с думите: „Ще питам вас хората на площада: Ще оставим ли България на дерибеите“?
Леко парадоксално, след този коментар, подхвърлен към публиката, президентът призова за обединение и надмогване на вечните деления.
Самото честване премина в традиционния формат със заря-проверка след речи от останалите присъстващи официални лица.
315 коментари
Hey all! Just wanted to share this pharmacy online if you need prescriptions cheaply. The site offers huge discounts on all meds. For fast service, take a look: http://pharmiexpress.com/#. Cheers.
Hi! I found this resource if you need prescriptions at a discount. Pharmiexpress has huge discounts on health products. For fast service, highly recommended: https://pharmiexpress.com/. Thanks.