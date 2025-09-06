Традиционното слово на президента на Република България по време на честванията по повод годишнината от Съединението на Княжество България с Източна Румелия в Пловдив бяха белязани с лека политическа заигравка. Основната част от словото му бе посветена на обичайното възхваляване на геройството и идеалите на съединистите, извършили геройски безкръвното „изтриване на границите на Берлинския договор“.
Акцентирайки върху суверенитета и независимостта на държавата, той направи паралел със съвремието, в което, по думите му, имало политически брокери, готови да продадат „суверенитета, хазната и дори нашата идентичност“ на чужди сили. Макар и Радев да не назова конкретното развитие, остана усещането у хората, че позицията му бе свързана с влизането на България в еврозоната. В този момент, след викове от събралата се на площада публика, той се обърна към нея с думите: „Ще питам вас хората на площада: Ще оставим ли България на дерибеите“?
Леко парадоксално, след този коментар, подхвърлен към публиката, президентът призова за обединение и надмогване на вечните деления.
Самото честване премина в традиционния формат със заря-проверка след речи от останалите присъстващи официални лица.
309 коментари
pharmacy without dr prescriptions
п»їTo be honest, I discovered a great page regarding Indian Pharmacy exports. It details CDSCO regulations for generic meds. In case you need cheaper alternatives, go here: п»їnavigate here. Might be useful.
п»їLately, I stumbled upon a great page regarding cheap Indian generics. The site discusses the manufacturing standards for generic meds. If anyone wants factory prices, read this: п»їkisawyer.us.com. It helped me.
п»їActually, I stumbled upon an interesting article about Indian Pharmacy exports. It covers CDSCO regulations for generic meds. If anyone wants reliable shipping to USA, check this out: п»їhttps://kisawyer.us.com/# best india pharmacy. Might be useful.
п»їTo be honest, I came across a helpful report regarding buying affordable antibiotics. It details CDSCO regulations on prescriptions. If you are looking for Trusted Indian sources, take a look: п»їhttps://kisawyer.us.com/# reputable indian pharmacies. Good info.
п»їLately, I stumbled upon a great report regarding ordering meds from India. It covers how to save money when buying antibiotics. If you are looking for factory prices, take a look: п»їhttps://kisawyer.us.com/# indianpharmacy com. Good info.